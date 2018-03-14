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09:33, 14 марта 2018

В России в очередной раз решили экранизировать «Мастера и Маргариту» Булгакова

Как сообщает компания «Марс-медиа», картина с бюджетом в 800 миллионов рублей выйдет в прокат в 2021 году. Режиссёром и автором сценария стал Николай Лебедев. Кто сыграет главные роли, пока не уточняется.

Комментарии

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viteck 14 марта 2018 | 09:36

Ничего у них не получится. Не те времена. Цензура со стороны РПЦ, толпа оскорбленных верующих....Прикроют проект.

romashka__ 14 марта 2018 | 09:52

Деньги - на ветер. А кинА не будет.

vezdehod 14 марта 2018 | 10:04

Решили поставить Не фильм "Мастер и Маргарита", а очередной Ремейк на него. Деньги девать некуда.

luger_max_otto 14 марта 2018 | 09:38

Не думаю, что получится что- либо пристойное.

angrew 14 марта 2018 | 09:39

Пусть режиссер феню учит, наверняка посадят за хищение гос.средств, план до 2024 года уже написан и утвержден.

terens 14 марта 2018 | 09:44

Стоит ли делать фильм если его в РФ все равно запретят?

ansata 14 марта 2018 | 09:44

Первый фильм мне не понравился. Какой из Басилашвили, при всем к нему уважении, Воланд? Не думаю, что кто-то может снять этот фильм на должном уровне.

yurizx 14 марта 2018 | 09:45

ansata: это совсем не первый фильм

buzukin938 14 марта 2018 | 09:49

Ну што за интеллигенция творческая у нас пошла - ни снять, ни сочинить, только распилить! Нахрена снимать который раз одно и то же, одно и то же - неужели не надоела эта тягомотина ни о чем??? Ищите там аллюзии, которых нет, смотрите на старперов - они вот-вот помрут, наслаждайтесь приколами тридцатых годов и тогдашними шутками. Ужели непонятно, што уже столько версий Маргариты было снято, и с голыми жопами и без, но так никто и не ответил и не ответит - сколько травы и кокса было истрачено при написании - больше или меньше, чем при создании Алисы?

yurizx 14 марта 2018 | 10:08

buzukin938: матчасть у вас страдает. при написании МИМ широко использовался благородный морфин. а никакой не кокаин и уж тем более не трава.

oleg_andreevich 14 марта 2018 | 10:12

buzukin938: солнышко, тебе бы кинообзоры делать. Все верно говоришь. Прям, BadComedian номер два!

piter_ug 14 марта 2018 | 09:49

Да, времена нынче не Воландовские, а скорее азазеловские.

cereo 14 марта 2018 | 09:53

Опять "тётку с картинкой чужого мужика" и "поповских мракобесов" провоцируют на "аншлаг" по "больному мозгоблудию"..........., что ж, нас ждут весёлые времена.

tremens_delirium 14 марта 2018 | 09:54

В России в очередной раз решили экранизировать «Мастера и Маргариту»

Бал можно заснять натуральный - с любого праздника Эха Москвы.

ruutel_debil22 14 марта 2018 | 10:33

tremens_delirium: ....Бал можно заснять натуральный - с любого праздника Эха Москвы.....

Браво!
БЛЕСК!!!
КЛАССНО!
=========================
P.S. Вы приблизились к ВОЗМОЖНОМУ ослаблению наложенной
на Вас ЕПИТИМЬИ ! ;-)
=
ХУЦПА.

keg 14 марта 2018 | 09:55

800 миллионов........!???...." А что это за шаги такие на лестнице? – спросил Коровьев, поигрывая ложечкой в чашке с черным кофе.

– А это нас арестовывать идут, – ответил Азазелло и выпил стопочку коньяку.

– А, ну-ну, – ответил на это Коровьев. "

antimrakobes 14 марта 2018 | 09:59

А может не надо? Не умеете снимать - не портите классику...

xuato 14 марта 2018 | 09:59

А нафига, есть прекрасный фильм с А. Галибиным, Бассилашвили и прочими.... Это для рапила бюджета придумывают, как, например, двенадцать стульев полная ж... в новой трактовке и с новими персонажами. Есть много не экраинизированных произведений и очень талантливых, а нет, давайте снимем поскольку когото распирает собственное величие. ПРЕДСТОЯНИЕ перед полным ЗАСТОЕМ. Снимите фильм про Челябинский рутений, на злобу дня , там все есть и мастер и маргарита и диявол и попы и Левиафан..

apels 14 марта 2018 | 10:01

Очень сомнительно, что режиссер Легенды 17 и Экипажа способен на экранизацию этого материала. В принципе.

gregor 14 марта 2018 | 10:05

В России в очередной раз решили экранизировать «Мастера и Маргариту» Булгакова
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Сценарий уже написан , Воланд и его свита вступают в Единую Россию .
Помогают Путину и РПЦ бороться с Западом .
Волонда играет МихАлков .
Поэта Бездомного играет Дерепаска .
Всех девушек на балу Единоросов будут задействовать всех из экспорта Нади Рыбки . Коровьев будет Лесли .
Понтий Пилата будет изображать Кирилл .

ostapbey 14 марта 2018 | 10:18

gregor: Вот те и раз!!!А я видел другую трупку..
Даже)))))

(комментарий скрыт)

mag_1 14 марта 2018 | 10:07

недавно пошла на спектакль Мастер и Маргарита! после антракта ушла!новинка : несколько раз в зал пускали какой-то газ ! как ни померла , не знаю!!!!!

oleg_andreevich 14 марта 2018 | 10:08

Судя по тенденции двух предыдущих экранизаций, неизбежно задаёшься вопросом: сцену бала вырежут или на Маргариту лифчик наденут?

(комментарий скрыт)

rom8883 14 марта 2018 | 10:09

Наше всё на метле ещё не летал?

thesonhuman 14 марта 2018 | 10:13

Русские сказки это добрая фантазия, которая прививала детям порядочность и веру в справедливый мир. А циник Булгаков сочинил сказку для взрослых, в которой Воланд направляет людей на разрушение мирной жизни окружающего общества людей. И его возвеличили, потому что людям всегда интересно читать что-то необычное, противоположное текущей жизни. Книга "Мастер и Маргарита" растила оибералов.

pravdatut 14 марта 2018 | 10:15

Евреи, лучше снимите ОТКРОВЕННЫЕ фильмы об империи царской, генсековской и "президентской".

ostapbey 14 марта 2018 | 10:16

Исуса будет играть патриарх Кирилл..
Прокуратора Иудеи будет играть Путин..

Маргариту будет играть
- Поклонская ( в молодости)
-Матвиенко ( в зрелые годы на метле)
поэт Бездомный -певец ЛЕПС
Массовку играет кооп Озеро и плюс Мединский..
Успех будет круче Михалковских!!
Даже..

ruderpost 14 марта 2018 | 10:16

какой смысл? мода на Булгакова прошла , ежель только деньги распилить.

ostapbey 14 марта 2018 | 10:23

ruderpost: МОДА??
Так Шариковых уже 86% какая тут мода при профессоре Путине.
В роли Преображенского России который, это же ШИРПОТРЕБ!!
А не мода...

blesk64 14 марта 2018 | 10:37

Придворный режиссер-будет очередная скрепа.

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