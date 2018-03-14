Пикет у здания Госдумы сегодня проведет челябинское экологическое движение «СТОП ГОК»
Подавляющее большинство челябинцев против строительства горно-обогатительного комбината, но власти не выполняют своих обещаний. Об этом «Эху Москвы» рассказал активист Борис Золотаревский.
Пикет начнется в 14 часов.
Комментарии5
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angrew 14 марта 2018 | 09:41
Если власти против. то уже деньги поделены и ничего никто не отменит. Продавайте все, что есть и уезжайте из этого Челябинска быстрее.
from_russia_with_boyaryshnik 14 марта 2018 | 10:09
angrew: Ну так и есть , карлик сказал , чтобы обращались к местной братве . Братва разрулит по понятиям.
vmaks 14 марта 2018 | 09:49
Кто их финансирует на пикеты? Дальнобойщиков немцы например.
max3446 14 марта 2018 | 09:50
Подавлявшее большинство это кто, пару миньонов ничтожества наврального?
andre_klimov 14 марта 2018 | 09:56
"СТОП ГОК" против ГОК-стопа...