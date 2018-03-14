Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу близких полковника Дмитрия Захарченко на конфискацию имущества
Речь идет об активах на общую сумму в 9 млрд рублей.
Двадцать семь квартир и машиномест в элитных районах Москвы, 4 дорогих автомобиля, золотой слиток и 8 млрд рублей наличности. Все это имущество близких полковника Захарченко в декабре прошлого года постановил конфисковать Никулинский суд. Сам обвиняемый в коррупции экс-высокопоставленный сотрудник МВД назвал то решение абсурдным. По словам Захарченко, все имущество, которое было у него в собственности, он заработал честным трудом. Не были согласны с решением суда и родственники полковника. Так, его мать и сестра утверждали, что 8 млрд рублей, найденные при обысках, им просто подкинули. Генпрокуратура же настаивает, что квартиры, машины и деньги необходимо изъять в доход государства, поскольку родственники Захарченко не смогли доказать, что они были получены честным трудом.
Тем временем в середине декабря прошлого года СК сообщил о завершении следственных действий по делу Захарченко. Его обвиняют в получении взятки в 7 млн рублей. Полковник не признает себя виновным.
Комментарии7
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vsehporvem 14 марта 2018 | 09:41
Странные родственники - если им 8 лярдов подкинули то чего тогда возникать против конфискации?
ts 14 марта 2018 | 09:51
vsehporvem: Могут и вернуть! Васильевой же всё вернули! И дня в тюрьме не была...
dokolle 14 марта 2018 | 09:59
И наградить в десятикратном размере, вот это будет по нашему, а Маша спляшет, потому что хорошо, а хорошо жить будет еще лучше, когда всех в миллиционеры произведут, а это созвучно миллиардеру и пионеру, но пионеры идут в эту самую, а куда идут миллиардеры мы скоро узнаем, от Терезы.
alalrom 14 марта 2018 | 09:48
? млн взятка. Ай да СК !!!
Это 0,1% от того что есть у захарченко.
А где 99,9%.
Неужто в откате???
symphony 14 марта 2018 | 09:49
Почему-то богатеньким буратинам подкидывают. Забавный курьёз.
bratec_kot 14 марта 2018 | 10:08
8 лярдов - это 800000 купюр номиналом 10000.Как такое можно подкинуть, незаметно самосвалом?Понятно, что дело Захарченко к борьбе с коррупцией не имеет никакого отношения, и имущество отойдет к тем кто его заказал.Просто поражают масштабы!!! Кстати подельник полкана - родственничек из ФСБ сбежал, и никто ему не мешал)))
world_nail 14 марта 2018 | 10:09
Будет усцатса, если конфискуют. Половина генералов и адмиралов МэВэДе самоликвидируютса сразу с горя.