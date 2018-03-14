В Германии сегодня должна быть поставлена точка в вопросе формирования правительства
В Бундестаге состоится голосование по кандидатуре Ангелы Меркель на пост канцлера. Для переизбрания ей достаточно поддержки абсолютного большинства парламентариев. Судя по всему, сюрпризов не будет.
Комментарии3
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from_russia_with_boyaryshnik 14 марта 2018 | 09:40
Ну фсё ! Теперь все каналы Мордора разосрутся по поводу узурпации власти Меркель , авторитарного режима в Германии и вообще о закате Западной цивилизации ;)))
tttyyy 14 марта 2018 | 09:48
from_russia_with_boyaryshnik: а мне бабку жалко, даже спокойно не может пукнуть в клозете, всё америкашками прослушивается.
sg75g 14 марта 2018 | 10:02
Оставит Вашобком бабульку еще на срок. Послушная, да и прослушка к ней привыкла уже.