На 77-м году жизни скончался британский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хоккинг
Он изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также «чёрные дыры». За вклад в науку Хоккинг получил множество наград. Всего этого он достиг. Несмотря на тяжёлое заболевание: он передвигался в инвалидном кресле и не мог говорить.
Комментарии3
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patrik03 14 марта 2018 | 09:44
На 77-м году жизни скончался британский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хоккинг...
Смерть Стивена Хоккинга, это сигнал окружению В.Путина, смотрите, мол, шаг в право, шаг влево - с вами и ваши детьми будет так же.
scull 14 марта 2018 | 09:50
Чё там будёновку и пустую бутылку " Русской" уже обнаружили?
from_russia_with_boyaryshnik 14 марта 2018 | 10:16
Прощай Стив , ты был оптимистом в вопросе периода пребывания людишек на этой планете. Из хромосомных недр вылупился агрессивный сбрендивший карлик с горами ядерного оружия.