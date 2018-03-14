Пользователи «Телеграм» подали коллективный иск к ФСБ
Пользователи мессенджера «Телеграмм» подали коллективный иск к ФСБ. Всего подписалось тридцать пять человек, — рассказал «Эху Москвы» адвокат ведущий юрист общественной организации «РосКомСвобода» Саркис Дарбинян. Саркис Дарбинян добавил, что жалоба пользователей будет консолидироваться с ранее поданными жалобами от администрации мессенджера и отдельных блоггеров. Возможно, этот вопрос придётся решать на уровне международных судебных институтов, — отметил адвокат.
Комментарии2
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russkie_za_sverjenie 14 марта 2018 | 09:06
Правильно, но бесполезно. Карлик боится революции, боится возмездия - значит по закону не будет. Будет по его хотелке.
jblack2 14 марта 2018 | 09:18
Ребята знают о результатах своего иска заранее. Им, видимо важен на результат, а сам процесс...