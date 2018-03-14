Петербуржский активист Илья Капустин, который рассказал о том, как его пытала ФСБ по делу, покинул Россию

Петербуржский активист Илья Капустин, который рассказал о том, как его пытала ФСБ по делу о так называемом «террористическом сообществе», покинул Россию. Молодой человек попросил политического убежища в Финляндии.

Сотрудники ФСБ, по словам Ильи Капустина в январе после задержания били его, десятки раз применяли электрошокер, угрожали вывезти в лес и переломать ноги. Задавали вопросы об арестованных анархистах, которых он не знает. Об этом молодой человек рассказывал изданию Медиазона. Сразу после получения визы молодой человек уехал из страны. Когда я оказался на территории Финляндии, у меня словно гора свалилась с плеч», — признался Капустин местной газете Iltalehti. До отъезда он написал заявление на пытавших его силовиков и попросил Следственный комитет предоставить ему госзащиту. Капустин проходит свидетелем по делу о так называемом «террористическом сообществе». Спецслужба обвиняет жителей Петербурга, Пензы, Москвы, а также Белоруссии – большинство из них анархисты — в создании организации под названием «Сеть» и подготовке в России революции. Участники сообщества по версии спецслужбы хотели свергнуть власть с помощью терактов во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Фигуранты заявили о невиновности, некоторые сообщили о пытках.

Следственный комитет проводит проверку действий ФСБ в Санкт-Петербурге по жалобе Ильи Капустина, сообщает фонтанка.ру.