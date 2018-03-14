Петербуржский активист Илья Капустин, который рассказал о том, как его пытала ФСБ по делу, покинул Россию
Петербуржский активист Илья Капустин, который рассказал о том, как его пытала ФСБ по делу о так называемом «террористическом сообществе», покинул Россию. Молодой человек попросил политического убежища в Финляндии.
Сотрудники ФСБ, по словам Ильи Капустина в январе после задержания били его, десятки раз применяли электрошокер, угрожали вывезти в лес и переломать ноги. Задавали вопросы об арестованных анархистах, которых он не знает. Об этом молодой человек рассказывал изданию Медиазона. Сразу после получения визы молодой человек уехал из страны. Когда я оказался на территории Финляндии, у меня словно гора свалилась с плеч», — признался Капустин местной газете Iltalehti. До отъезда он написал заявление на пытавших его силовиков и попросил Следственный комитет предоставить ему госзащиту. Капустин проходит свидетелем по делу о так называемом «террористическом сообществе». Спецслужба обвиняет жителей Петербурга, Пензы, Москвы, а также Белоруссии – большинство из них анархисты — в создании организации под названием «Сеть» и подготовке в России революции. Участники сообщества по версии спецслужбы хотели свергнуть власть с помощью терактов во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Фигуранты заявили о невиновности, некоторые сообщили о пытках.
Следственный комитет проводит проверку действий ФСБ в Санкт-Петербурге по жалобе Ильи Капустина, сообщает фонтанка.ру.
Комментарии5
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tttyyy 14 марта 2018 | 09:11
Да это просто семечки по сравнению с теми пытками, которые чинила в тайной тюрьме Таиланда баба, которую ныне предлагают на пост главы ЦРУ в Америке.
patrik03 14 марта 2018 | 09:18
Петербуржский активист Илья Капустин, который рассказал о том, как его пытала ФСБ по делу о так называемом «террористическом сообществе», покинул Россию. Молодой человек попросил политического убежища в Финляндии...
Убежище за вымышленные пытки, это ещё куда ни шло, а вот чеченцам, дают приют только за гомосексуализм - это вообще днище.
stagla 14 марта 2018 | 09:14
Ну собственно становится понятным зачем он все это рассказывал. Но теперь становится непонятно - сколько правды в том, что он рассказывал.
Вероятно ему сказали "давай, придумывай от все души" - проверить будет сложно, но тебя ждет суперприз - убежище на любимом тобой Западе.
tbedtlbrnjdf 14 марта 2018 | 09:17
И он ещё живой? Обычно ФСБ не оставляет шансов на жизнь, что мы видим на примере скрипаля.
Вывод прост: - капустин обыкновенный лжец!
mavreh 14 марта 2018 | 09:18
Ну вот вам и новый способ свалить из Рашки:
постоять в одиночном пикете, нахамить ментам, получить по почкам, получить политическое убежище в ближайшей стране.