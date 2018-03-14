Британский премьер Тереза Мэй сегодня может объявить о конкретных мерах против России в связи с делом Сергея Скрипаля. По данным местной прессы, дело может дойти до высылки российских дипломатов, лишения лицензии телеканала RT, а также блокировки банковских счетов российских предпринимателей. Среди мер называется и возможное отключение российских банков от системы Swift.

Ранее Тереза Мэй потребовала от Москвы дать ответы на вопросы, связанные с отравлением бывшего полковника ГРУ и его дочери.

Официальный представитель МИД назвала неприемлемым ультиматум английского правительства к России. Такие требования говорят о низкой квалификации сотрудников британского МИДа, — сказала Мария Захарова. Мария Захарова отметила, что после требований британского правительства ей стало понятно, зачем президент Владимир Путин уделил значительную часть послания федеральному собранию описанию новейшего вооружения.