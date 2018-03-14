Тереза Мэй сегодня может объявить о конкретных мерах против России в связи с делом Сергея Скрипаля
Британский премьер Тереза Мэй сегодня может объявить о конкретных мерах против России в связи с делом Сергея Скрипаля. По данным местной прессы, дело может дойти до высылки российских дипломатов, лишения лицензии телеканала RT, а также блокировки банковских счетов российских предпринимателей. Среди мер называется и возможное отключение российских банков от системы Swift.
Ранее Тереза Мэй потребовала от Москвы дать ответы на вопросы, связанные с отравлением бывшего полковника ГРУ и его дочери.
Официальный представитель МИД назвала неприемлемым ультиматум английского правительства к России. Такие требования говорят о низкой квалификации сотрудников британского МИДа, — сказала Мария Захарова. Мария Захарова отметила, что после требований британского правительства ей стало понятно, зачем президент Владимир Путин уделил значительную часть послания федеральному собранию описанию новейшего вооружения.
Комментарии24
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mikhail_spb_ 14 марта 2018 | 09:06
Давно пора поставить охреневших кремлежуликов на соответствующее место!
Эй, мидовская трольчиха, вытри свой испачканный мукой нос!
russkie_za_sverjenie 14 марта 2018 | 09:08
mikhail_spb_: Браво, Тереза!! Эй, ватники, почему с нашими убийцами и ворами эффективнее борется Европа, чем собственные правоохранители?
patrik03 14 марта 2018 | 09:10
Тереза Мэй сегодня может объявить о конкретных мерах против России в связи с делом Сергея Скрипаля...
Объявит первую волну мобилизации?
haldey 14 марта 2018 | 09:18
patrik03: Хрен с ней, с мобилизацией в Британии, они же могут объявить очередную волну мобилизации на Украине. И воевать с Россией до последнего украинца... Разменная монета в международной политике...
А Тереза ставки-то подняла, а в "политический покер" играть то умеет? По мне так она лузер... Как и Британия уже лузер в глобальной политике))) Мать, иди умойся и проспись, алкоголь в Вашем возрасте до добра не доведет.
tvitov66 14 марта 2018 | 09:27
haldey: у вас опять украинаголовногомоСКа вспухла? :)))
ЧВК "Вагнер" по прежнему вас ждет - там вылечат от телефобий и позволят ПУбедить в священной войне с ПрУклятым Западом
ostapbey 14 марта 2018 | 09:24
patrik03: слышь патриот..Ты который раз от мобилизации уклоняешься??
Все на кухне в объедках Пригожина подкармливаешься??
scull 14 марта 2018 | 09:13
russkie_za_sverjenie: Хохол, уж не хочешь ли ты сказать, что Британия выдавала вид на жительство убийцам и ворам?)
Смотри лишит тебя Стець довольствия.
ostapbey 14 марта 2018 | 09:27
scull: Неужто похоронили Моторолу не с видом на родине??
А как и свинособаку ГИВИ?
Даже?
daos15 14 марта 2018 | 09:07
Не объявит ничего серьёзного, готов спорить ) Бла,бла,бла одно
johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 09:07
ОЧЕНЬ Надеюсь, что это будет не простое сотрясение воздуха ...
hi_kitty 14 марта 2018 | 09:12
johnbmw: поговаривают, что Джеймс Бонд уже вылетел в расею с двойной порцией пургена для царя...
tttyyy 14 марта 2018 | 09:07
Либерастня и где при этом столь воспеваемая вами система западного правосудия, презумпция невиновности...
johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 09:09
tttyyy: с понятием "меры предосторожности" знакомы???? они ОЧЕНЬ ЧАСТО предпринимаются на основании Обоснованных подозрений и очень часто при этом приводят к положительным результатам ...
antimrakobes 14 марта 2018 | 09:14
tttyyy: Ты что, мурло русофобское, не рад возвращения цвета нации на родину?
andre_klimov 14 марта 2018 | 09:15
tttyyy:
Выдайте сначала террористов для суда. Хотя быпо "делу Литвиненко". Потом сможете ссылаться на суд. А пока Россия - государство-террорист. Это следует из того, что исполнители терракта состояли на госслужбе, укрываются российским государством от правосудия и сейчас сами стали властью.
Если Вы думаете, что "Россия идёт своим путём" - Вы ошибаетесь. Один в один - Ливия при Кадафи. А по части государсствообразующего террора - современный Иран и КНДР. Вот только КНДР, похоже, уже ищет пути выхода из всего этого, а в Иране аятоллы сняли террориста-президента, увидев, к чему это может привести.
komiccap_nkvd 14 марта 2018 | 09:08
в Англии теперь так судят подозреваемых. начинается суд и прокурор говорит: подсудимый сознайтесь в преступлении или докажите свою невиновность. а подсудимый отказывается. тогда прокурор дает ему столько-то лет тюрьмы
или приглашают человека который говорит что подсудимый убийца. вот и все правосудие.
новая модель демократии
scull 14 марта 2018 | 09:10
Криворотая, анулируй ещё все визы и вышли всех этих чичваркиных обратно))))
andre_klimov 14 марта 2018 | 09:27
scull:
Зачем высылать тех, кто под защитой от грабежа российского государства? Лучше выслать тех, кто грабит от имени российского государства, Конфисковать все те капиталы, происхождение которых они не смогут доказать. Создать из них фонд, из которого будут выплачиваться компенсации тем пострадавшим от российского государства, кто получит защиту в Великобритании. А эти пусть возвращаются в Россию - если уж им так позволительно там грабить.
antimrakobes 14 марта 2018 | 09:12
Патриоты должны быть счастливы. Они возвращаются в родную гавань из гейропейского плена!
konvoi 14 марта 2018 | 09:17
Уверен что слово "конкретные" в заголовок вставили ехавские молодчики. Надо же как то оживлять гниющие либерастские массы.
stagla 14 марта 2018 | 09:18
Ну собственно ничего неожиданного.
Для этого и траванули англичане Скрипаля.
ha12raz 14 марта 2018 | 09:18
Высылка шпионов и террористов дело хорошее, но сколько их еще останется .
sergv 14 марта 2018 | 09:21
Эх, жаль не увижу сегодня Марию, а то б подарил ей учебник по физике за 10 класс, выпуска издательства "Наука", годов так 80-х.
jblack2 14 марта 2018 | 09:21
Предъява брошена бездоказательная, беспонтовая.
Так дела не делаются, если конечно все это не сделано для дальнейшего обострения международных отношений...