На 77-м году жизни скончался британский физик Стивен Хоккинг

В Великобритании скончался знаменитый физик Стивен Хоккинг. Он умер в своём доме в Кембридже на 77-м году жизни. За вклад в науку учёный получил множество наград. Всего он этого достиг, несмотря на тяжёлое заболевание. Хоккинг большую часть своей жизни провёл в инвалидном кресле и не мог говорить.

Наибольшую известность Хоккингу принесло изучение теории возникновения мира в результате Большого взрыва, а также «чёрных дыр». Сам физик отмечал, что именно в этой области он сделал одно из самых значимых своих открытий.

Стивен Хоккинг активно работал над популяризацией науки. Он выпустил множество книг. Самая известная из них – «Краткая история времени». Она была впервые издана в 1988 году. Её тираж составил более 10 миллионов экземпляров.