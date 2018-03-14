На 77-м году жизни скончался британский физик Стивен Хоккинг
В Великобритании скончался знаменитый физик Стивен Хоккинг. Он умер в своём доме в Кембридже на 77-м году жизни. За вклад в науку учёный получил множество наград. Всего он этого достиг, несмотря на тяжёлое заболевание. Хоккинг большую часть своей жизни провёл в инвалидном кресле и не мог говорить.
Наибольшую известность Хоккингу принесло изучение теории возникновения мира в результате Большого взрыва, а также «чёрных дыр». Сам физик отмечал, что именно в этой области он сделал одно из самых значимых своих открытий.
Стивен Хоккинг активно работал над популяризацией науки. Он выпустил множество книг. Самая известная из них – «Краткая история времени». Она была впервые издана в 1988 году. Её тираж составил более 10 миллионов экземпляров.
Комментарии15
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russkie_za_sverjenie 14 марта 2018 | 09:03
Великие уходят. А воры здравствуют...
patrik03 14 марта 2018 | 09:04
Наибольшую известность Хоккингу принесло изучение теории возникновения мира в результате Большого взрыва, а также «чёрных дыр»...
Теория большого взрыва - явное неприкрытое говно.
johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 09:06
patrik03: ЗАЧЕМ хвалитесь отсутствием Мозга??????
patrik03 14 марта 2018 | 09:07
"Российские ученые выдвинули оригинальную теорию происхождения Вселенной, которая отменяет Большой взрыв, передает ИТАР-ТАСС. Для этого сотрудники Астрокосмического центра Физического института (АКЦ ФИАН) заглянули по ту сторону черной дыры..."
johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 09:15
patrik03: каким образом "выдвинули оригинальную теорию" приводит к "Теория большого взрыва - явное неприкрытое говно"???? - только так, как указано выше ...
tbedtlbrnjdf 14 марта 2018 | 09:22
patrik03: Ну это не теория, а личная гипотеза Хоккинга, которая не получила подтверждения и поддержки. Но как ученый он был посредственный - не умный и не дурак.
patrik03 14 марта 2018 | 09:25
tbedtlbrnjdf:
Да это ведь ересь, что, мол, Вселенная возникла из микроскопической точки из-за Большого взрыва.
al101_2 14 марта 2018 | 09:24
patrik03: ..."явное неприкрытое говно"- это ты, портянка!
johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 09:05
russkie_za_sverjenie: это жизнь ... то, что Хокинг прожил столько со своим заболеванием - это ещё один его подвиг
johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 09:04
Как математик из физического института (МИФИ"93 фак-К) искренне сожалею о смерти такого замечательного (во всех смыслах!) человека ...
Вечная ему Память!
tbedtlbrnjdf 14 марта 2018 | 09:24
johnbmw: Если ты математик, то я тогда точно марсианин, но в остальном ты прав - ты великолепный пиZдун!
manofoffice 14 марта 2018 | 09:08
Правительство Терезы Мэй уже пришло к заключению, что высока вероятность того, что именно Россия несет ответственность за смерть Стивена Хоккинга?
erpetkur 14 марта 2018 | 09:08
Вечная память!
Интересно через кого теперь Кресло будет диктовать человечеству?
tbedtlbrnjdf 14 марта 2018 | 09:19
Ну вот ещё одного подлые гэбэшники прибрали! Непростимнезабудимбудеммстить))))))
stagla 14 марта 2018 | 09:20
Ну теперь точно России свифт отключат и еще какие-то санкции введут.
Смерть такого известного англичанина нельзя оставить без последствий.