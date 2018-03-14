Мировой рынок произведений искусства вырос на 12 процентов
Об этом говорится в докладе, который ежегодно составляют эксперты Швейцарии. Львиная доля мировых продаж приходится на США, Китай и Великобританию. Самым дорогим лотом в 2017 году оказалась картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Она была продана за 450 миллионов долларов.
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