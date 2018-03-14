Бывший президент Южной Кореи Ли Мён Бак был допрошен в Центральной прокуратуре Сеула

Он дал показания по делу о коррупции и ряде других нарушений, совершённых во время его пребывания у власти – с 2009 года по 2013. Следователи полагают, что Ли Мён Бак через компанию своего брата отмывал деньги. Он также мог незаконно получать средства из секретных фондов Национальной разведывательной службы. Бывший президент все обвинения отвергает.

Между тем, Ли Мён Бак стал уже пятым по счёту бывшим президентом Южной Кореи, ставшим фигурантом уголовного дела.