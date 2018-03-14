Сегодня утром в своём доме в Кембридже скончался знаменитый физик и популяризатор науки Стивен Хоккинг
Ему было 76 лет. Большую часть жизни Хоккинг провёл в инвалидном кресле. С середины 80-х он не мог говорить. Хоккинг изучал «чёрные дыры» и теорию возникновения мира в результате «Большого взрыва».
Комментарии2
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neburzhui2 14 марта 2018 | 08:54
Родился в скромной еврейской семье ?
manofoffice 14 марта 2018 | 09:06
Правительство Терезы Мэй уже пришло к заключению, что высока вероятность того, что именно Россия несет ответственность за смерть Стивена Хоккинга?