Мосгорсуд начнёт рассмотрение жалоб на решение об обращении в доход государства денег и имущества Дмитрия Захарченко

Мосгорсуд начнёт рассмотрение жалоб на решение об обращении в доход государства денег и имущества бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко и его близких. Его общая сумма составляет 9 миллиардов рублей. Ранее Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры.

Напомню, в доход государства были обращены, в частности, 27 объектов недвижимости, 4 дорогостоящих автомобиля. Адвокаты Захарченко и его родственников считают решение суда незаконным.