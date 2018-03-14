Мосгорсуд начнёт рассмотрение жалоб на решение об обращении в доход государства денег и имущества Дмитрия Захарченко
Мосгорсуд начнёт рассмотрение жалоб на решение об обращении в доход государства денег и имущества бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко и его близких. Его общая сумма составляет 9 миллиардов рублей. Ранее Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры.
Напомню, в доход государства были обращены, в частности, 27 объектов недвижимости, 4 дорогостоящих автомобиля. Адвокаты Захарченко и его родственников считают решение суда незаконным.
Комментарии5
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gennadiy_s Геннадий Смолкин 14 марта 2018 | 08:42
На мой взгляд: имущество казнокрадов-коррупционеров должно изыматься государством автоматически, как в СССР-е!
- полная конфискация имущества должна происходить, полная!
vikwlad 14 марта 2018 | 09:16
"Адвокаты Захарченко и его родственников считают решение суда незаконным."
Интересно, какие у них доводы. Неужто, считают, что Захарченко эти миллиарды честно заработал, борясь с коррупцией?
ha12raz 14 марта 2018 | 08:46
Васильевой вернули, а он что, рыжий ?
Лишь бы про чекистов молчал.
democ 14 марта 2018 | 08:49
Родственники Захарченко исходят из принципа "что с возу упало - то пропало". Им можно напомнить другую русскую поговорку - "бог дал, бог и забрал".
nikruchev 14 марта 2018 | 09:02
А может сначала узнать, откуда у него деньги, и разбираться с владельцами? Хотя до этого наш самый справедливый суд не додумается.