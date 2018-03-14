Пользователи мессенджера «Телеграм» подали коллективный иск против ФСБ
Они требуют признать действия спецслужбы, которая требует у руководства сервиса предоставить ключи для расшифровки сообщений, незаконными. Действия ФСБ нарушают право на неприкосновенность частной жизни и частной переписки, утверждают истцы. Как отмечает ТАСС, иск от имени 35 пользователей подали юристы общественной организации «Роскомсвобода».
Комментарии1
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slavaibo 14 марта 2018 | 08:49
Молодцы, что подали. Но при этой власти - только себе хуже сделали!