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08:31, 14 марта 2018

Власти Британии объявят сегодня о мерах в отношении Москвы

Лондон ранее обвинил российские власти в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Возможная высылка посла и других российских дипломатов из Британии, аннулирование виз высокопоставленных чиновников и бизнесменов, связанных с Кремлём, бойкот чемпионата мира по футболу в России и кибератака на правительственные серверы. Такие меры, как пишет Times, рассматривают в парламенте Великобритании в ответ на действия Москвы. «Россия с большой долей вероятности причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим газом, — заявила в понедельник британский премьер Тереза Мэй в Палате общин. По словам политика, Москва ответственна или напрямую за отравление или за утрату контроля над веществом, которое было использовано для преступления. Мэй дала сутки российским властям на то чтобы разъяснить ситуацию. Предупредив: меры в отношении России будут жёстче, чем после убийства экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году. Лондон считает, что за этим стоят российские власти. Отравленные Сергей Скрипаль и его дочь Юлия почти 10 дней провели в критическом состоянии в больнице Солсбери. США и Евросоюз поддержали позицию Лондона.

Москва не ответит на ультиматум Лондона пока не получит доступ к образцам вещества, которым был отравлен Скрипаль и его дочь и материалам дела. Об этом вчера заявил глава МИДа Сергей Лавров. Вчера же в МИД вызвали посла Британии в Москве Лори Бристоу.

Комментарии

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glotov 14 марта 2018 | 08:34

Добьют Отца с дочерью, или не добьют - вот, в чем вопрос. От англичан можно ожидать худшего.

patrik03 14 марта 2018 | 08:37

По словам политика, Москва ответственна или напрямую за отравление или за утрату контроля над веществом, которое было использовано для преступления...

То ли они украли, то ли у них украли?

mavreh 14 марта 2018 | 08:45

patrik03: это вещество было полностью повторено в лабораториях ЦРУ и Пентагона. Создатель его выехал в США ещё в начале перестройки. + ЦРУ получило доступ и полностью вывезло лабораторию, где оно разрабатывалось в Узбекистане.

eternity88 14 марта 2018 | 08:59

mavreh: Ты чо, а как же Украина?! Вона, по телеку вторые сутки какой-то усатый "эксперт-ветеран спецслужб" вещает, что у Киева от СССР своя пол-литра остаться должна была, а вот в России все до капли уничтожили, как и у Асада то химоружие, которое до сих пор на головы повстанцам валится. Херовая, короче, вышла у тебя отсебятина, от "узбекской лаборатории" до выезда Мирзаянова в США "еще в начале перестройки" - в 1996-м он в Штаты эмигрировал. В общем, марш за парту, двоечник. Почитай про Ивана Кивелиди.

vezdehod 14 марта 2018 | 09:06

Ничего хорошего от этого Объявления России ждать нечего.

shicotus_live 14 марта 2018 | 09:00

patrik03: И все же жутко любопытно. что же придумают нагло саксы)) интересно, какую глупость они исполнят?

johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 08:38

Надеюсь, что это будет не простое сотрясение воздуха ...

midnightblues 14 марта 2018 | 08:46

johnbmw: Да не хотят они сразу давить
хотят растянуть хорошую жизнь россиянам
в какой-то степени эта правильная тактика
главное-изолировать от денег и технологий
но надо агентуру очень жестко обнулять-иначе такие эксцессы будут продолжаться

nikmart001 14 марта 2018 | 08:58

johnbmw: Думаете войну объявят? А может вышлют всех российских граждан из страны?

vladimir1917 14 марта 2018 | 09:05

johnbmw: белую повязку уже получил?
какие же вы все таки твари

panilipropal 14 марта 2018 | 08:40

Возможно кремлевские не при чём , упростить поиск и поискать среди тех кого он сдал это может быть банальная месть.

johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 08:42

panilipropal: ОТКУДА у "банальных мстителей" сов.секретный и "давно уничтоженный на родине" реагент???? ... минута на размышление ...

nikmart001 14 марта 2018 | 09:01

johnbmw: Так вы что не читали ЭХО? Этот реагент там же и производят, где его отравили, причем и антидот который им дали тоже! Может просто проверяли как он работает?

johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 09:03

nikmart001: ЗАЧЕМ хвалитесь отсутствием Мозга??????

tttyyy 14 марта 2018 | 08:46

panilipropal: а сдал он очень многих, он же руководил управлением кадров ГРУ.

rassvet_12 14 марта 2018 | 08:48

panilipropal: Его называют двойным агентом, а может он был тройным агентом. Кто его знает.

andre_klimov 14 марта 2018 | 09:03

panilipropal:
Кремлёвские "оценили" в суде его предательство очень мягко. Это означает, что действующая агентура от него не пострадала. Но он сдал "технологию" вербовки и внедрения. А это значит - повод для мести был именно у "конторы глубокого бурения", чьи кадры сейчас возглавляют страну и расселись на всех ветвях власти.

piter_ug 14 марта 2018 | 08:41

//Власти Британии объявят ...//

Почему только Британии? Остальные ждут, когда у них начнут травить?

vezdehod 14 марта 2018 | 08:43

Будем наблюдать за событиями.

andre_klimov 14 марта 2018 | 08:44

piter_ug:
Потому что Британии это коснулось непосредственно - им и право первого ответа. Остальные будут подтягиваться, о чём они уже заявили заранее.

mavreh 14 марта 2018 | 08:43

"кибератака на правительственные серверы. Такие меры, как пишет Times, рассматривают в парламенте Великобритании в ответ на действия Москвы. "
-______________________
А отдача не замучает?
Кибератака - это военные действия!
Решили родину всех хакеров и IT - гениев наказать через компьютер?..
Реально мозговая течь у англоссаксов. Прогрессирующая.

(комментарий скрыт)

prade 14 марта 2018 | 08:48

mavreh: "Решили родину всех хакеров и IT - гениев наказать через компьютер?"
А власть у вас уже стала родиной или правительство родина? Хотят атаковать правительственные серверы. Ну и пускай атакуют.

rassvet_12 14 марта 2018 | 08:52

mavreh: Атака химоружием это тоже военные действия. Кто это сделал, вот в чём вопрос?

johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 09:01

mavreh: вы хоть какое-нибудь отношение к компьютерам имеете???? такую ПУРГУ несёте ...

sbk 14 марта 2018 | 08:43

Чай "Английский завтрак" можно начинать запасать?

shicotus_live 14 марта 2018 | 08:57

sbk: Чай "Английский завтрак" можно начинать запасать?
________________________________________
Можно не запасть))) Это чисто русская фирма со специально иностранным названием)) Чтобы "поклонники запада" клевали))

igor20012 14 марта 2018 | 08:45

То ангела меркель, то тереза мэй, в России не лучше (яровая, панфилова и пр. ) вообщем от этого бабья от власти одни проблемы.

nikto_nikak 14 марта 2018 | 08:48

Лавров не в том положении, чтобы диктовать условия. Вместе с тем он не демонстрирует вменяемости, ответственности и заинтересованности не только в нераспространении ОВ, но и выяснении всех обстоятельств гибели Скрипалей....А значит должен получить на такую позицию санкции.

ha12raz 14 марта 2018 | 08:49

Они что, из-за красной стены его вытащат ?

davi__koloradov 14 марта 2018 | 08:50

Террорашку мочить в сортире.

volvic 14 марта 2018 | 08:57

Британцы долго терпели путинские выкрутасы

karabay 14 марта 2018 | 08:58

Отравление Скрипаля, это ещё не та капля, что переполнит чашу терпения Запада... У них такая чашка, что нашим властям, туда, гадить и гадить, однако...

antimrakobes 14 марта 2018 | 09:00

Оффшоров путирастов-поцреотов лишите для начала.

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