Стивен Хоккинг скончался на 77-м году жизни
Британский физик Стивен Хоккинг скончался на 77-м году жизни. В заявлении семьи говорится, что он был необыкновенным человеком, чьи работа и наследие будут жить многие годы. Дети учёного Тимоти и Люси пишут, что мужество и настойчивость их отца с блеском и юмором вдохновляли людей по всему миру.
Ещё в начале 60-х годов у Стивена Хоккинга диагностировали амиотрофический склероз, 20 лет спустя после пневмонии он потерял способность говорить. Учёный пользовался синтезатором речи.
Британский физик является автором множества научно-популярных книг. Он автор теории испарения «чёрных дыр» за счёт радиации.
Комментарии3
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patrik03 14 марта 2018 | 08:35
Стивен Хоккинг скончался на 77-м году жизни...
"Новичок"?
johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 08:36
Как математик из физического института (МИФИ"93 фак-К) искренне сожалею о смерти такого замечательного (во всех смыслах!) человека ...
Вечная ему Память!
putin_itogy 14 марта 2018 | 08:47
R.I P
Гений ушёл во свою Вселенную..