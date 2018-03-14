Британский физик Стивен Хоккинг скончался на 77-м году жизни. В заявлении семьи говорится, что он был необыкновенным человеком, чьи работа и наследие будут жить многие годы. Дети учёного Тимоти и Люси пишут, что мужество и настойчивость их отца с блеском и юмором вдохновляли людей по всему миру.

Ещё в начале 60-х годов у Стивена Хоккинга диагностировали амиотрофический склероз, 20 лет спустя после пневмонии он потерял способность говорить. Учёный пользовался синтезатором речи.

Британский физик является автором множества научно-популярных книг. Он автор теории испарения «чёрных дыр» за счёт радиации.