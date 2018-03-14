В Германии сегодня должна быть поставлена точка в вопросе формирования правительства
В Бундестаге состоится голосование по кандидатуре Ангелы Меркель на пост канцлера. Для переизбрания ей достаточно поддержки абсолютного большинства парламентариев. Судя по всему, сюрпризов не будет.
Комментарии3
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silver1972 14 марта 2018 | 08:36
Четвертый срок подряд??? !!!! Почему молчат наши либералы? Кровавая диктатура Ангелы Меркель в центре Европы! Как мы это просмотрели? Непонятно почему Германия в Евросоюзе и НАТО. В этих светочах демократии! Кто допустил?!!!
vezdehod 14 марта 2018 | 08:50
Желаю Ангеле Меркли и дальше исполнять должность канцлера Германии.
stagla 14 марта 2018 | 09:22
Глупая Анжела - неужели не знает, что сменяемость власти это залог процветания страны?
Берет пример с китайцев? Решила пожизненно править?
Вот так и доведет страну до того что ее будут считать изгоем. И все из-за несменяемости