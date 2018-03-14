Главной причиной отставки госсекретаря Рекса Тиллерсона стали разногласия с президентом по иранской сделке
Дональд Трамп сказал об этом на борту вертолёта по пути в Калифорнию. По его словам, лично он считает эту сделку ужасной. Трамп выразил уверенность, что с новым госсекретарём Майклом Помпео у него сложатся хорошие отношения.
Комментируя отставку Тиллерсона, многие американские СМИ высказывают предположения, что Дональд Трамп уже принял решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном, который был одобрен летом 2015 года.
Комментарии3
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sg75g 14 марта 2018 | 08:33
Конечно верим. Про Иран уже полгода обсуждают, но стоило вчера сказать Рексу про причастность России к убийству Скрипаля, как сегодня он уже не работает.
vezdehod 14 марта 2018 | 08:46
Рекс попал в Немилость дяди Трампу - видимо начал огрызатья.
silver1972 14 марта 2018 | 08:57
Новые санкции против Ирана похоже. Нефть пойдет в рост, что на руку как США ( сланцевики воспрянут) так и России.
Вообщем Трамп наш))