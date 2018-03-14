На 77-м году жизни скончался британский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хоккинг
Он изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также «чёрные дыры». За вклад в науку Хоккинг получил множество наград. Всего этого он достиг. Несмотря на тяжёлое заболевание: он передвигался в инвалидном кресле и не мог говорить.
Комментарии3
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drtomsky 14 марта 2018 | 08:22
Фантастически красиво прожил эту жизнь. Гений.
eliza_liza 14 марта 2018 | 08:25
drtomsky
Добрая ему память. Соболезную.
vsehporvem 14 марта 2018 | 08:31
Да, были гении! Остались одни "британские учёные"!