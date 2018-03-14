На 77-м году жизни скончался британский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хоккинг

Он изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также «чёрные дыры». За вклад в науку Хоккинг получил множество наград. Всего этого он достиг. Несмотря на тяжёлое заболевание: он передвигался в инвалидном кресле и не мог говорить.