В германском парламенте сегодня пройдет голосование по избранию Ангелы Меркель на пост канцлера ФРГ

Результат считается предсказуемым, поскольку три партии коалиции обладают большинство голосов в бундестаге.

Почти через шесть месяцев после выборов в бундестаг Ангела Меркель должна в четвертый раз стать главой германского кабинета министров. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в соответствии со статьей 63 конституции страны уже 5 марта предложил ее кандидатуру на пост канцлера.

Для избрания Меркель необходимо абсолютное большинство голосов всего парламента, состоящего из 709 депутатов. Поэтому лидеры трех правительственных партий призвали членов своих фракций не манкировать тайным голосованием, которое начнется в 9 часов местного времени.Теоретически у сторонников Меркельна 44 голоса больше. Считается, что даже если найдется несколько ренегатов, выборы пройдут в пользу заявленного кандидата. Однако на сто процентов от сюрпризов никто не застрахован.

Если Меркель будет избрана, президент ФРГ провозгласит ее канцлером, затем все члены нового кабинета министров принесут торжественную присягу.Коалиционный договор трех партий будущего правительствабыл подписан уже в понедельник.

В случае если Ангела Меркель не наберет необходимое количество голосов, депутаты бундестага должны предложить другую кандидатуру канцлера, выборы которого последуют через две недели.