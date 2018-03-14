Специализированные группы в соцсетях набирали студентов для уборки территории аэропорта Симферополя к визиту Путина

Специализированные группы в соцсетях набирали студентов для уборки территории симферопольского аэропорта к визиту Владимира Путина. Он сегодня посетит Крым в рамках заключительной региональной поездки перед выборами президента.

Оплата за уборку нового терминала Симферопольского аэропорта составляла 200 рублей в час, вдобавок студентам обещали горячее питание. Такое объявление появилось ранее в группе «Студенческие отряды Республики Крым» в соцсети «ВКонтакте». Набор молодых людей проводился только на вторник – за день до прилета на полуостров кандидата в президенты Владимира Путина. В пресс-службе Симферопольского аэропорта, как пишут «Аргументы недели – Крым», впрочем, утверждают, что набор молодых людей не приурочен к визиту Путина. По словам представителей администрации воздушной гавани, это связано с облагораживанием территории, которую уже несколько недель ведет подрядчик. Причем рабочие руки, как утверждается, будут нужны и впредь. Между тем, как пишет ряд СМИ, Путин в ходе своего визита в Крым может посетить и новый терминал Симферопольского аэропорта.

В Севастополе же сегодня пройдет митинг-концерт в поддержку Путина, который должен посетить и сам президент.