Специализированные группы в соцсетях набирали студентов для уборки территории аэропорта Симферополя к визиту Путина
Специализированные группы в соцсетях набирали студентов для уборки территории симферопольского аэропорта к визиту Владимира Путина. Он сегодня посетит Крым в рамках заключительной региональной поездки перед выборами президента.
Оплата за уборку нового терминала Симферопольского аэропорта составляла 200 рублей в час, вдобавок студентам обещали горячее питание. Такое объявление появилось ранее в группе «Студенческие отряды Республики Крым» в соцсети «ВКонтакте». Набор молодых людей проводился только на вторник – за день до прилета на полуостров кандидата в президенты Владимира Путина. В пресс-службе Симферопольского аэропорта, как пишут «Аргументы недели – Крым», впрочем, утверждают, что набор молодых людей не приурочен к визиту Путина. По словам представителей администрации воздушной гавани, это связано с облагораживанием территории, которую уже несколько недель ведет подрядчик. Причем рабочие руки, как утверждается, будут нужны и впредь. Между тем, как пишет ряд СМИ, Путин в ходе своего визита в Крым может посетить и новый терминал Симферопольского аэропорта.
В Севастополе же сегодня пройдет митинг-концерт в поддержку Путина, который должен посетить и сам президент.
Комментарии21
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midnightblues 14 марта 2018 | 08:07
А что тут странного
холопы должны прислуживать
ivfn 14 марта 2018 | 08:09
Студенты должны работать? УЖОС!!! КОШМАР!!!!
cilovit 14 марта 2018 | 08:14
ivfn: Да еще и за деньги
vezdehod 14 марта 2018 | 08:56
Мы солдаты Советской армии. тоже красили деревья в зелёный цвет и пололи травку к приезду Командующего Округа.
rampa 14 марта 2018 | 08:29
ivfn: студенты не ДОЛЖНЫ работать. Они ВЫНУЖДЕНЫ работать, и им ДОЛЖНА быть обеспечена возможность подработки - на стипендию не проживешь.
Что-то подумалось. А как было бы здорово, если бы вся работа Путина заключалась в полетах по стране. Только по "непредсказуемой траектории". Это вам не иностранная делегация, тут "Нехай клевещут!" не отделаешься. Да мы бы тогда не только Португалию, мы бы этих поганых пиндосов на раз сделали )))
dpichugin 14 марта 2018 | 08:12
$3/час. смешно.
vsehporvem 14 марта 2018 | 08:23
dpichugin: 3 печеньки в час - вот это да!!!
gruzin12 14 марта 2018 | 08:17
И что здесь криминального? Во всём мире такое практикуется и никто не ропщет. Но Россия удивительная страна, где некоторым в этом видится криминал и рука Кремля.
shoorah 14 марта 2018 | 08:33
gruzin12: Что во всём мире практикуется? Перед приездом высокого начальства дороги асфальтируют и ветхие дома банерами затягивают?
silver1972 14 марта 2018 | 08:18
Студенты убирали территорию и чё? В чем новость? Им денег не заплатили или заставляли песни петь во славу Путина?
Я когда был студентом вагоны разгружал с хурмой и в киоске пивом торговал. Почему на эхе нет этой новости?
igor20012 14 марта 2018 | 08:20
В москве за митинг "за путина" тоже обещали по 300р, и не заплатили, и здесь тоже самое будет. Обнищал "нац.лидер".
vsehporvem 14 марта 2018 | 08:26
igor20012: Малолеткам Овальный когда бабки заплатит?
monterado_ancona_marche 14 марта 2018 | 08:20
Дали студентам заработать.
Крым, весна, свежий воздух, молодость, новый аэропорт, самолёты взлетают и садятся.
Кто-то влюбился, кто-то, возможно, нашёл свою вторую половину на всю жизнь.
Красота, лепота...
И чё тут плохого, а, Эхо?..))
rampa 14 марта 2018 | 08:35
monterado_ancona_marche: silver1972: gruzin12: cilovit: ivfn:
Новость не в том, что студенты работают, а в том, что наводят порядок только перед приездом начальства.
Не передергивайте! (впрочем о чем это я?).
vsehporvem 14 марта 2018 | 08:38
rampa: А что тут особенного? В каждом доме перед приездом гостей порядок наводят!
rampa 14 марта 2018 | 08:40
vsehporvem: и часто к вам гости ходят? А то ведь и загнуться в грязи можно
vsehporvem 14 марта 2018 | 08:46
rampa: Вот и не занимайтесь! Швабру в руки и вперёд!!!
rampa 14 марта 2018 | 08:55
vsehporvem: чем "не заниматься"? И чем вам не нравится швабра?
zorro89 14 марта 2018 | 08:21
Я студентом картошку собирал в колхозе, а нынешние пусть подметают аэропорт. Приемственность поколений
venmud 14 марта 2018 | 08:32
А поля в яркий зеленый цвет покрасить, чтобы сердце Галерного обуяла гордость от содеянного, опять забыли?!
xuato 14 марта 2018 | 08:41
Фюрер укрепляет анннексию после аншлюса.