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08:03, 14 марта 2018

Журналист Антон Красовский покинул штаб Ксении Собчак

Между ними произошел конфликт, сообщает РБК со ссылкой на источники. В пресс-службе кандидата в президенты это не стали комментировать. Сам Красовский не подтвердил, но и не опроверг. При этом он сказал, что остается другом и сторонником Ксении Собчак.

Комментарии

6

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kara 14 марта 2018 | 08:06

жалки что не Малашенко. кто из них про Крым Ксении подсказал?

tbedtlbrnjdf 14 марта 2018 | 08:09

Хотел её поиметь, а Ксюшлождь заартачилась, начала поднимать ставки, а у того таких денжищ в помине нет, ну и тот заскандалил.

vezdehod 14 марта 2018 | 08:53

Недолго "музыка" играла - гармонист брал фальшивые ноты.

djuga 14 марта 2018 | 08:10

Такое бывает.
Как сказал Арамис по поводу причины дуэли с Д'Артаньяном: "Мы не сошлись во мнениях по поводу одного места из Блаженного Августина".
Не вижу ничего ужасного в этом.

blindpew_33 14 марта 2018 | 08:23

П разошлись с П?
Что и говорить, событие века.

buzukin938 14 марта 2018 | 08:23

Даже пидарасы-спидоносцы застеснялись такого сотрудничества. Што уж тут говорить о доверии страны? Может, дети участников и зрителей порнозрелища в следующей жызни составят в стране - если она останется - большинство, вот тогда - хоть сто раз подряд избирайте эту "даму".

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