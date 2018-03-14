Журналист Антон Красовский покинул штаб Ксении Собчак

Между ними произошел конфликт, сообщает РБК со ссылкой на источники. В пресс-службе кандидата в президенты это не стали комментировать. Сам Красовский не подтвердил, но и не опроверг. При этом он сказал, что остается другом и сторонником Ксении Собчак.