Расследованием смерти в Лондоне соратника Березовского занимается контртеррористический отдел полиции
Контртеррористический отдел лондонской полиции расследует обстоятельства смерти бывшего замруководителя «Аэрофлота» Николая Глушкова. Экс-соратник Бориса Березовского был найден в своей квартире со следами удушения на шее.
Тело 69-летнего Николая Глушкова в квартире на окраине британской столицы обнаружила его дочь. По словам знакомых умершего, которые приводит «Коммерсант» на шее предпринимателя были следы удушения. При этом его друг, владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подчеркнул, что Глушков «не повесился». Однако правоохранители пока не спешат утверждать, было ли это убийством или самоубийством.
В 90-ые годы Глушков руководил финансовым департаментом «АвтоВАЗа», а после стал заместителем гендиректора «Аэрофлота». В 2000 году его арестовали за хищение валютной выручки компании. Суд признал предпринимателя виновным, однако к тому моменту он уже отбыл весь срок в три года под следствием в СИЗО. После этого Глушков уехал в Великобританию, где получил политическое убежище. В прошлом году московский суд пересмотрел его дело и заочно приговорил к восьми годам заключения.
В России у Глушкова остались большие долги – в частности «Аэрофлот» пытался взыскать с него более 120 миллионов долларов.
Комментарии5
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lacosta1969 14 марта 2018 | 08:06
Тоже русские виноваты? Теперь уж точно Борис блаженный к нам на футбол не поедет.
sg75g 14 марта 2018 | 08:09
Появились первые данные, что пенька для веревки была изобретена в России
georg100 14 марта 2018 | 08:24
Никогда не связывайтесь с воровской нечистью, не важно как она называется СНТ "Озеро", ОПГ "Тамбовские" или же ФГУП "Ромашка", ибо вход рубль, выход - два.
pergamsky Георгий Пичугин 14 марта 2018 | 08:39
Смерть Дианы чем объясняет фейковая страна?
davi__koloradov 14 марта 2018 | 08:40
Террорашка удвоила ставки... И отгребет вчетверо ))