Умер знаменитый на весь мир физик-теоретик Стивен Хокинг

Британскому учёному было 76 лет.

Благодаря Стивену Хокингу человечество узнало о чёрных дырах, которые, как доказал учёный, ведут в иную Вселенную. Теории возникновения мира в результате Большого взрыва и чёрных дыр британский учёный изучал всю свою научную карьеру. Основной областью исследований Хокинга была космология и квантовая гравитация. А явление, в результате которого чёрные дыры как бы испаряются, получило название «излучение Хокинга».

Британец занимался исследованиями, несмотря на то, что ещё со студенческих лет оказался парализован. Тогда врачи сказали, что Хокинг от силы проживёт пару лет. Но он не только выжил, но и сделал блестящую научную карьеру. Несмотря на тяжёлую болезнь, вёл активную жизнь. К примеру, в 2007м совершил полёт в невесомости на специальном самолёте.

Учёный был дважды женат, у него осталось трое детей. Несколько лет назад Хокинг подробно рассказал о семейной жизни в своей автобиографии. Серия его книг, в которых он увлекательно рассказал о природе пространства и времени, происхождении Вселенной и ее возможной судьбе, стали бестселлерами. Первая — Краткая история времени – до сих пор им остаётся. О Хокинге снят фильм, он не раз появлялся в мультсериалах «Симпсоны», «Гриффины» и «Футурама», где озвучивал сам себя, а также в сериале «Звездный путь: следующее поколение».

За свои научные изыскания Хокинг был награждён Медалью Эйнштейна, Орденом Британской империи, Орденом Кавалеров Почета (1989), премией по фундаментальной физике и другими.