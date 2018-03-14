Умер знаменитый на весь мир физик-теоретик Стивен Хокинг
Британскому учёному было 76 лет.
Благодаря Стивену Хокингу человечество узнало о чёрных дырах, которые, как доказал учёный, ведут в иную Вселенную. Теории возникновения мира в результате Большого взрыва и чёрных дыр британский учёный изучал всю свою научную карьеру. Основной областью исследований Хокинга была космология и квантовая гравитация. А явление, в результате которого чёрные дыры как бы испаряются, получило название «излучение Хокинга».
Британец занимался исследованиями, несмотря на то, что ещё со студенческих лет оказался парализован. Тогда врачи сказали, что Хокинг от силы проживёт пару лет. Но он не только выжил, но и сделал блестящую научную карьеру. Несмотря на тяжёлую болезнь, вёл активную жизнь. К примеру, в 2007м совершил полёт в невесомости на специальном самолёте.
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Учёный был дважды женат, у него осталось трое детей. Несколько лет назад Хокинг подробно рассказал о семейной жизни в своей автобиографии. Серия его книг, в которых он увлекательно рассказал о природе пространства и времени, происхождении Вселенной и ее возможной судьбе, стали бестселлерами. Первая — Краткая история времени – до сих пор им остаётся. О Хокинге снят фильм, он не раз появлялся в мультсериалах «Симпсоны», «Гриффины» и «Футурама», где озвучивал сам себя, а также в сериале «Звездный путь: следующее поколение».
За свои научные изыскания Хокинг был награждён Медалью Эйнштейна, Орденом Британской империи, Орденом Кавалеров Почета (1989), премией по фундаментальной физике и другими.
Комментарии8
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tbedtlbrnjdf 14 марта 2018 | 08:06
Может быть его тоже русские ... ну того нервно-паралитическим "Старичком", чтобы не шастал у них под ногами! Надо Терезе подсуетится в парламенте и поднять мировую общественность - русские идут))))))))
grossalexis032018 14 марта 2018 | 08:17
tbedtlbrnjdf: Интересно, когда твои иопанутые родители ужрались перед тем как тебя заделать паленой водяры, подкрашеной морилкой - было ли это актом агресии со стороны Англии или Шотладндии ? Ведь они думали что это вискарь,, а так мало того что наиопали так еще и занимательная зверушка зачалась Тыбля;))
vladimir_na_echo 14 марта 2018 | 08:23
grossalexis032018: вы оба "хороши".
Отключите комменты!
grossalexis032018 14 марта 2018 | 08:32
vladimir_na_echo: И ты будешь перед быдлом всю дорогу сюсюкать ? Мертвые сраму не имут, а вот живые трусы отключат комменты.
igor20012 14 марта 2018 | 08:17
С таким здоровьем в России он бы и несколько месяцев не прожил, а там... Только за это уже он заслуживает уважения.
kokeshi 14 марта 2018 | 08:17
Отключите комментарии, уже вонь портяночная пошла.
Вечная память Великому Ученому.
vladimir_na_echo 14 марта 2018 | 08:20
kokeshi: вот и не воняй сам.
А комменты действительно надо отключить.
Земля пухом.
grossalexis032018 14 марта 2018 | 08:25
vladimir_na_echo: Какая "земля пухом" - волны реликтового излучения ;))
А вот коменты отключать не надо - пусть рюсси-портянки во всю проявят свою "духовность и скрепоностность"