Расследованием смерти в Лондоне соратника Бориса Березовского занимается контртеррористический отдел полиции
Это сообщили ТАСС в Скотленд-Ярде. Бывший топ-менеджер «Аэрофлота» Николай Глушков был найден мертвым в понедельник вечером. По сведениям газеты «Коммерсант», на его шее найдены следы удушения. Было это убийство или суицид, пока неясно.
Комментарии1
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kit07_12 14 марта 2018 | 07:54
//По сведениям газеты «Коммерсант», на его шее найдены следы удушения. Было это убийство или суицид, пока неясно. //
Он слишком много знал. Как и БАБ. Великобритания целенаправленно уничтожает подберезовиков. И главное, на Россию тут не спишешь - ведь про самого БАБа Скотланд-Ярд сказал, шо самоубился.
Как знать, может Скрипаля чиста для отвода глаз траванули?