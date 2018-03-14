ФСБ объявила о задержании в Москве 60 иностранцев, которые связаны с террористами
Они подозреваются в отправке сторонников запрещенной террористической группировки «Исламское государство» в Сирию и Ирак. Как сообщили в Федеральной службе безопасности, обнаружены три лаборатории по изготовлению поддельных документов. В них нашли большое количество печатей, штампов о пересечении государственной границы, а также оригиналы и копии паспортов других стран.
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sergirusso 14 марта 2018 | 07:51
И это не граждане Великобритании? Чудно, ей - Богу...