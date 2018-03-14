Кандидат на пост главы ЦРУ Джина Хэспел руководила тайной тюрьмой в Таиланде, где пытали арестантов
Она лично присутствовала на допросах. Одного подозреваемого в терроризме били головой об стену. Другого подвергали пытке водой, имитирующей утопление, больше 80 раз, пока сотрудники не пришли к выводу, что у него нет ценной информации. Об этом пишет газета «Вашингтон экзаминер» со ссылкой на рассекреченные документы ЦРУ. Накануне Дональд Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил на его место директора ЦРУ Майкла Помпео. А спецслужбу может возглавить Джина Хэспелл.
Комментарии3
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kit07_12 14 марта 2018 | 07:39
Садистка? Пусть. Зато беспощадна к врагам Американского Рейха. Такие люди нужны Америке.
compare 14 марта 2018 | 07:45
по-крайней мере,есть в женщине "стержень",который должен импонировать "вате",она любит,когда ее "нагибают"за немытую "выю",низко к предмету "облиза"...
zorro89 14 марта 2018 | 07:46
Вполне себе в духе всемирного рассадника демократии