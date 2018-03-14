Кандидат на пост главы ЦРУ Джина Хэспел руководила тайной тюрьмой в Таиланде, где пытали арестантов

Она лично присутствовала на допросах. Одного подозреваемого в терроризме били головой об стену. Другого подвергали пытке водой, имитирующей утопление, больше 80 раз, пока сотрудники не пришли к выводу, что у него нет ценной информации. Об этом пишет газета «Вашингтон экзаминер» со ссылкой на рассекреченные документы ЦРУ. Накануне Дональд Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил на его место директора ЦРУ Майкла Помпео. А спецслужбу может возглавить Джина Хэспелл.