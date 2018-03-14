Центризбирком нашел среди избирателей два миллиона мертвых душ
Это сообщила в эфире «Эха Москвы» глава ЦИКа Элла Памфилова. По ее словам, всего избирателей в стране 107 миллионов. Памфилова также подчеркнула, что гражданин может получить сколько угодно талонов для голосования не по месту регистрации, но фиксируется только первое заявление, а остальные идут в мусор. Накануне Алексей Навальный предположил, что такие талоны дают возможность для массовых фальсификаций на выборах.
Комментарии4
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kir_pich_101 14 марта 2018 | 07:38
Страна, где даже мёртвые голосуют как надо...
chapter_2 14 марта 2018 | 07:45
Сможет ЦИК воспрепятствовать многоразовому голосованию избирателя на разных участках используя открепительные талоны? Для этого нужно решить непростые технические вопросы. Просматриваются три пути.
Первый путь. Решение офф-лайн. Открепительный талон должен выдаваться только после установления факта, что подобный талон не выдавался избирателю ранее. Для этого сотрудник МФУ должен обратиться к единой Базе данных открепительных талонов (БДОТ) России. И на выданном талоне об этом должна быть отметка МФУ, подтверждающая факт проверки в БДОТ. При выдаче нового открепительного талона старый талон должен изыматься у избирателя. И об этом тоже должна быть отметка МФУ, подтверждающая факт проверки в БДОТ. К настоящему моменту (за 3 дня до голосования) сотрудники МФУ выдачу талонов производят без проверки в БДОТ.
Второй путь. 1-е решение он-лайн. При выдаче бюллютеня для голосования по открепительному талону участковая избирательная комиссия через интернет обращается к БДОТ для определения 1-го участка приписки гражданина, предъявившего талон. Насколько знаю, МФУ по выходным дням не работают. Не сомневаюсь, что серверы и компьютеры МФУ в день голосования или не будут включены или будут виснуть.
Третий путь. 2-е решение он-лайн. К моменту начала голосования на всех избирательных участках страны уже должна иметься информация присланная из БДОТ обо всех избирателях с талонами, допущенных к голосованию на данном участке. Тут тоже есть воросы. Возможны злоупотребления со стороны "операторов" БДОТ. Как доставить эту информацию на участки голосования? Знает ли БДОТ адреса участковых избирательных комиссий?
И наконец самое главное. Есть ли у ЦИК такая единая БДОТ России? Был ли объявлен тендер на её создание? Кем она контролируется? Был ли проведён аудит на возможные злоупотребления? Есть ли общественное наблюдение за функционированием этой базы?
max3446 14 марта 2018 | 07:48
Я дума это ничтожество навральный и прочая оппозиционная либерастня мертвые души плодила, дабы потом выдумывать сказки про фальсификации, и слава Памфиловой и ЦИКу, что их вовремя разоблачили.
bratec_kot 14 марта 2018 | 07:51
Кем фиксируется это заявление? Каков механизм контроля? Памфилова стыдливо умалчивает.