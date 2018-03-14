Центризбирком нашел среди избирателей два миллиона мертвых душ

Это сообщила в эфире «Эха Москвы» глава ЦИКа Элла Памфилова. По ее словам, всего избирателей в стране 107 миллионов. Памфилова также подчеркнула, что гражданин может получить сколько угодно талонов для голосования не по месту регистрации, но фиксируется только первое заявление, а остальные идут в мусор. Накануне Алексей Навальный предположил, что такие талоны дают возможность для массовых фальсификаций на выборах.