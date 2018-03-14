Умер Стивен Хокинг

Всемирно известному физику было 76. «Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить долгие годы», заявили родственники. Британский физик, изучавший, в частности черные дыры, был почти полностью парализован, но дважды женился и стал отцом троих детей. Он много выступал с докладами, общаясь с помощью синтезатора речи, и был активным популяризатором науки.