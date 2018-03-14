В Сенате США предложили объявить Россию спонсором терроризма
С инициативой выступил член комитета по иностранных делам, демократ Роберт Менендес. Он напомнил, что Белый дом объявил КНДР государством-спонсором терроризма после отравления родственника Ким Чен Ына, передает РИА «Новости». Британские власти заявили, что в городе Солсбери было применено химическое оружие, произведенное в России. Сегодня парламент Великобритании обсудит ответные меры. В Москве причастность к отравлению бывшего офицера ГРУ и его дочери отрицают.
Комментарии18
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lacosta1969 14 марта 2018 | 07:35
Просто прелесть. Пиндосия которая активно создаёт и спонсирует терроризм вякает о нашем спонсорстве. Это вершина демократии и цинизма.)))
patrik03 14 марта 2018 | 07:39
В Сенате США предложили объявить Россию спонсором терроризма...
Россия основала и финансировала моджахедов, Аль Каиду, ИГИЛ и украинские националистические батальоны?
arye_11 14 марта 2018 | 07:45
patrik03:
ИГИЛ и АльКайеда - это результат советской агрессии против Афганистана.
ИГИЛ - это результат нежелания Асада, поддерживаемого Россией, уйти со своего поста.
Украинские националистические батальоны - это ответ на российскую агрессию против Украины.
Как видишь, милок, отовсюду торчат ослиные уши России.
savushkinskiy_troll 14 марта 2018 | 07:49
arye_11: ИГИЛ - это результат нежелания Асада, поддерживаемого Россией, уйти со своего поста.
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а почему он должен уходить со своего поста? потому что так пендосы захотели?
вот они кстати захотели чтоб ким ушёл, и соснули, по полной
а у асада оружия не было, и они вон во что страну превратили
lacosta1969 14 марта 2018 | 07:50
arye_11: Дебилы с американскими методичками всё перевернут с ног на голову. Наши уши торчат и ещё американские деньги и инструкторы, Ага...
patrik03 14 марта 2018 | 07:51
С инициативой выступил член комитета по иностранных делам, демократ Роберт Менендес...
Роберт Мененес небось , грязножопый филистимлянин?
varlam59 14 марта 2018 | 07:52
arye_11: Не ври. Аль Кайеду создали американцы. Бен Ладен агент ЦРУ.
Игил результат агрессии США в Ираке и Ливии.
Бандеровцы появились после майданутого переворота, который тоже поддержали американцы.
Все ослиные уши и мировое зло исходит из США.
pablo_moderator 14 марта 2018 | 07:54
arye_11:
ого , да , ты вор уже и по сокращённым буквочкам спец .
Бывший министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд считает, что вторжение США и их союзника Великобритании в 2003 году в Ирак способствовало дестабилизации ситуации в стране и привело к возникновению военной группировки ИГ[43].
Позже бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в своём интервью телеканалу «CNN» признал, что есть доля правды в том, что вторжение США и их союзников в 2003 году в Ирак стало одной из основных причин появления ИГИЛ[44].
savushkinskiy_troll 14 марта 2018 | 07:45
А почему эти англичане, приютили у себя Лужкова? Который был всегда сторонником отторжения у хохлов крыма и севастополя?
Мани не пахнут.
peresvet73 14 марта 2018 | 07:35
Обрубок, уже не тянет на "империю зла" - только спонсор терроризма или террористическое государство. Путин ждёт участь Каддафи.
lacosta1969 14 марта 2018 | 07:38
peresvet73:Это так хотят ребятки - наши прекрасные партнёры. Гитлер тоже Сталина хотел судить, только потом ручонки очень сильно дрожали когда ему пришлось свою мечтательную башку дырявить.
rico76 14 марта 2018 | 07:45
peresvet73: Путина здесь ещё шесть лет президенства, а таких мудаков как ты ждёт 3,14здец!)
kir_pich_101 14 марта 2018 | 07:36
Прилетело...
Хавайте, ватники!
vlad_kondrat 14 марта 2018 | 07:36
А это значит что это приехали, конечная отсановка ...Путино-говностан.
Доигрался мухач-зюдоист
Допрыгался жаба-царь
Досвистелся- соловей-петушок
lacosta1969 14 марта 2018 | 07:42
vlad_kondrat: А судьи кто? Те самые спонсоры терроризма и есть. Главный такой спонсор - США... Известно, что склонные к гомосексуализму больше всех орут на гомиков "Ату"!!!!
practolog 14 марта 2018 | 07:45
Проктологи великих держав потянули свои профессиональные пальцы к нашей родине. А у родины, как всем известно, попа одна!
mavreh 14 марта 2018 | 07:46
Мир реально свихнулся.
Миру нужна ядерная встряска, он просто молит об этом через своих дебилов-политиков, опустившихся по уровню до дворовой шпаны...
Мы-то ладно. А вот детей жалко..
davi__koloradov 14 марта 2018 | 07:47
Давно пора объявить рашку террористом. Начиная с терроризма на Донбасе и в Крыму, и кончая терактами в Солсбери, террорашка показала себя сполна.