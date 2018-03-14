Немецкий парламент сегодня проголосует по кандидатуре Ангелы Меркель на пост канцлера
Тем самым будет поставлена точка в самом долгом формировании правительства в истории страны. На это ушло больше пяти месяцев. Проблемы возникли из-за необходимости создать новую правящую коалицию.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kit07_12 14 марта 2018 | 07:21
Только Меркель! Кроме Меркель, никого. Меркель это Германия, Германия это Меркель. Да, и еще мы за сменяемость власти, всегда.
lernen 14 марта 2018 | 07:44
kit07_12: мы за сменяемость власти...
Бисмарк был канцлером 19 лет (1871 - 1890).
Меркель правит с 2005 года...так что "сменяемость" власти и в Германии относительна.
silver1972 14 марта 2018 | 07:31
Четвертый срок подряд! Ангела будет править вечно. Почему либералы не возмущаются?