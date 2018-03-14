Знаменитый британский ученый Стивен Хокинг скончался на 77 году жизни
Английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг скончался на 77 году жизни, сообщают британские СМИ со ссылкой на родственников ученого.
«Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня скончался. Он был великим ученым и выдающимся человеком, чьи работы и наследие будут оставаться с нами на многие года» — приводит газета The Guardian слова детей С.Хокинга Люси, Роберта и Тима.
По словам детей ученого, «отвага и упорство С.Хокинга вместе с выдающимися способностями и юмором вдохновляли людей по всему свету». «Он однажды сказал: «Вселенная не значила бы так много, если бы в ней не жили люди, которых ты любишь». Нам будет его бесконечно не хватать», — отметили они.
В свою очередь агентство Блумберг со ссылкой на семью ученого сообщает, что С.Хокинг «мирно скончался у себя дома в Кембридже рано утром в среду», передает «Интерфакс».
Комментарии5
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mavreh 14 марта 2018 | 07:20
У него ещё и дети были?!
Но как???!!!
melnikov_ivan_85 14 марта 2018 | 07:23
mavreh: Он заболел уже в зрелом возрасте.
sneer1 14 марта 2018 | 07:32
С работами Хокинга я познакомился позднее, чем с Котом Матроскиным из мультфильма. Но - даже не могу сказать, какая печальная новость огорчает больше - о Табакове или о Хокинге. RIP.
serjo1977 14 марта 2018 | 07:32
Нет слов. Кумир, воплощение интеллекта и воли к жизни... :-(( Покойся с миром, Великий Человек!
compare 14 марта 2018 | 07:51
один из умнейших людей планеты! Вечная память..............