В Совете Федерации заявили, что законопроекта о повышении пенсионного возраста нет
Такой вопрос не обсуждается ни в правительстве, ни в парламенте, сказал РИА «Новости» глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский. Ранее ВЭБ опубликовал прогноз, согласно которому предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста для россиян с 2020 года, ежегодно по полгода.
Комментарии5
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lenin3 14 марта 2018 | 07:21
Если нет проекта, тогда зачем о нём говорить в любом контексте. А так получается-нет дыма без огня...
vlad_kondrat 14 марта 2018 | 07:21
Как всегда уже задолбали в СовФеде прямо как Ванька-встанька.
Раз говорят что нет - значит есть.
vaka257 14 марта 2018 | 07:26
Не было законопроекта ,так будет....Стоит только Путину об этом только заявить и примут сразу в трёх чтениях...Все подарки россиянам после клоунады...
wuwer 14 марта 2018 | 07:29
Курьер Железняк стоит на старте ....ждёт отмашки
ded_mandey 14 марта 2018 | 07:39
Нет и не будет или пока нет.