Лидеры США, Германии и Франции выразили поддержку Великобритании по поводу отравления жителей Солсбери
Британский премьер Тереза Мэй позвонила Дональду Трампу, Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону. Она рассказала о выводах спецслужб, которые считают, что к инциденту, возможно, причастна Россия. В Москве это отрицают. В Лондоне заявили, что бывший офицер ГРУ и его дочь отравлены химическим оружием, произведенном в России. Пострадали еще более 30 человек. Сегодня британские власти объявят об ответных мерах.
Комментарии26
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book_publisher 14 марта 2018 | 07:19
Она рассказала о выводах спецслужб, которые считают, что к инциденту, возможно, причастна Россия.
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А,возможно, и не причастна...
patrik03 14 марта 2018 | 07:20
Лидеры США, Германии и Франции выразили поддержку Великобритании по поводу отравления жителей Солсбери...
А лидер Украины?
kit07_12 14 марта 2018 | 07:25
patrik03: А лидеру Украины она не позвонила.
Вообще конечно своеобразно они выказали поддержку. Она сама должна была их обзванивать, чтобы они сказали ей слова поддержки. Могли бы и сами ей набрать. Лентяи.
savushkinskiy_troll 14 марта 2018 | 07:34
России очень надо перед выборами и мундиалем отравить какого-то ушлёпка в Англии?
Перед олимпиадой даже Ходора помиловали.
benin_papa__ 14 марта 2018 | 07:30
book_publisher:
Возможно, что и следующий пакет санкций эти страны против себя применят, ага...
book_publisher 14 марта 2018 | 07:33
benin_papa__: Возможно, что и следующий пакет санкций...
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Ага, у Конгресса, похоже, пластинку заело: санкции..., санкции..., санкции.... Теперь уже и против ЕС, и против Китая..
vasyakirin 14 марта 2018 | 07:19
С и к с о т к а....
zztop1960 14 марта 2018 | 07:20
Надо лишать Россию членства в Совбезе ООН и права вето
book_publisher 14 марта 2018 | 07:21
zztop1960: Надо лишать Россию...
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Лишалка не выросла...
vlad_kondrat 14 марта 2018 | 07:30
book_publisher: Пи3дец подкрался незаметно...и право вето перейдет к следующей стране по списку, Япония или Германия разницы нет.
book_publisher 14 марта 2018 | 07:35
vlad_kondrat:
- Иди, помечтай и подрачи на американский флаг... ))
vsehporvem 14 марта 2018 | 07:35
vlad_kondrat: Эти НИКОГДА не получат право вето!!!
savushkinskiy_troll 14 марта 2018 | 07:36
vlad_kondrat: и право вето перейдет к следующей стране по списку, Япония или Германия
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ну и будем мы на их вето класть
они это понимают
vlad_kondrat 14 марта 2018 | 07:25
zztop1960: К этому все идет и очень уверенно идет.
Скорее всего там есть известные путинцы - капиталы можно замораживать до тех пор пока не докажут что они не причастны к террактам. Хотя пострадавшие по следам могут заломить сумму немалую и Челси продадут с молотка на погашение долгов. Это было бы хорошей наукой.
savushkinskiy_troll 14 марта 2018 | 07:39
vlad_kondrat: Челси продадут с молотка на погашение долгов
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и хохлам перечислят миллиарды )))
tttyyy 14 марта 2018 | 07:28
zztop1960: для этого надо хотелку отрастить, просто в кайф наблюдать как выбешивается коллективный Запад, потому что Россия в отличии от других европейских стран не подстилка под Пиндосией.
kit07_12 14 марта 2018 | 07:30
zztop1960: Дебильная шпрота. В твоей странишке пиндосы один из ваших главных банков положили, спровоцировав кризис и подорвав доверие к вашей банковской системе, а ты все на Россию тявкаешь. На хозяина тявкни, который вас за поводок дернул. Шо, слабо?)))
piter_ug 14 марта 2018 | 07:21
Если сильно борзым вовремя не давать окорот, то потом весь мир будет страдать.
Как уже бывало.
mordechai_blinchikov 14 марта 2018 | 07:22
может и не виновата, но репутация....
lacosta1969 14 марта 2018 | 07:26
mordechai_blinchikov: Специально для промидосам придумали методичку про репутацию. Причём придумали твари с той ещё репутацией. И теперь эти любители закона и демократии лепят бред про репутацию куда надо и не надо. Может вам известную строчку из песенки напомнить? "Если в кране нет воды - значит выпили жиды" Как вам такой подход?
mordechai_blinchikov 14 марта 2018 | 07:39
lacosta1969: Как вам такой подход?
ход? да пох, они самые богатые и умные , и вам нищебродам, это не пережить ,вешайтесь!
lacosta1969 14 марта 2018 | 07:47
mordechai_blinchikov: Помница как нищеброды толпой с рогатками и вилами гнали богатого и умного Наполеона как взбесившуюся собачонку . Как бы нынешним властителям мира не закончить на островах Святой Елены.)))В чём сила брат? Не в деньгах, а в правде. Утрётесь в итоге пропиндосики.
lacosta1969 14 марта 2018 | 07:23
Вот уроды. Без доказательств объявят меры. Это уже привычка западных удодов. Они придумывают фейки и заставляют доказывать. Придумали презумпцию виновности. Надо посылать без раздумий. Чтобы не понравилось окончательно. Посылать на все стороны таких партнёров, тем более британцев. Нам от этих партнёров никакого толку, только лишняя головная боль. Пусть там бесятся на своём затуманенном острове.
sg75g 14 марта 2018 | 07:27
Хе, хе. Рекс Тиллерсон заявил журналистам, что покушение «явно» было предпринято Россией. На следующий день Трамп уволил Тиллерсона без предупреждения.
Трамп хоть и сволочь порядочная, но мужик, без этих бабских истерик обходится
leomosk16 14 марта 2018 | 07:28
///The New York Times: США получили доступ к яду, которым был отравлен Скрипаль, еще 20 лет назад
США тесно работали с Узбекистаном по обезвреживанию участков, где тестировали нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым в Великобритании отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Это следует из статьи The New York Times, опубликованной в 1999 году.
Один из ключевых производственных объектов Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГНИИОХТ) находился в городе Нукус в Узбекистане. Именно его сотрудник Вил Мирзаянов утверждал, что СССР, нарушая международные конвенции, производит химическое оружие.
В 1999 году Минобороны США уведомило конгресс о том, что планирует потратить шесть миллионов долларов на программу по демилитаризации объекта ГНИИОХТ в городе Нукус.///
С 2010г. Мирзаянов, Разработчик ОВ, которым был отравлен Скрипаль, живет В США и активно сотрудничает со спецслужбами...
vsehporvem 14 марта 2018 | 07:29
Ну позвонила. ну обсудили, ну поддержали - и что?