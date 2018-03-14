Европарламент обсудит введение Вашингтоном таможенных пошлин на сталь и алюминий

В Евросоюзе рассматривают «различные меры уравновешивания ситуации». Пленарная сессия в Страсбурге начнется с доклада об американских протекционистских тарифах. Как ожидается, позицию Еврокомиссии представит комиссар по торговле Сесилия Мальмстрём. Ранее Еврокомиссия выступила с жесткой критикой решения Белого дома и пообещала добиваться для ЕС изъятий из импортной политики США, а если это не получится — запустить процесс против Вашингтона в ВТО и ввести ответные торговые меры. При этом ЕС рассчитывает на поддержку своих партнеров.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Их размер составит 25% и 10% соответственно. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат — среди них Канада, Мексика и Австралия.

Решения вступают в силу 23 марта. При этом Трамп может в любой момент их отменить или изменить.