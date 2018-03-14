В Сыктывкаре суд начнёт рассмотрение по существу иска, в котором оспаривается снятие с проката фильма «Смерть Сталина»

У министерства культуры не было юридических аргументов для отзыва лицензии. Прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» ведомство отозвало ещё до публичного показа, какая в картине содержится запрещённая информация неясно – пояснил один из истцов, правозащитник и юрист фонда Общественный вердикт из Коми Эрнест Мезак. Он настаивает: запрет фильма нарушает как российскую конституцию, так и Европейскую конвенцию по правам человека. Иск поддержал московский фотограф Роман Голосун. Он купил несколько билетов на один из сеансов фильма в кинотеатре Пионер, но увидеть картину так и не смог. На предварительных слушаниях в городском суде Сыктывкара судья Нагибина отклонила ходатайство ответчиков. Минкультуры требовало иск не рассматривать. Суд также отказался привлечь генпрокуратуру в качестве соответчика — это просили истцы. Поскольку министр культуры Мединский заявлял о том, что фильм «Смерть Сталина» проходит экспертизу в надзорном ведомстве. И по её итогам решат возвращать картину в прокат или нет.

Минкульт отменил прокат фильма «Смерть Сталина» перед премьерой в конце января. Члены Общественного совета при Минкульте и ряд чиновников картину раскритиковали и даже усмотрели в ней признаки экстремизма. Несмотря на запрет, столичный кинотеатр Пионер несколько раз показал сатирическую картину о борьбе за власть кремлёвской верхушки после смерти диктатора.