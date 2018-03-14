Московский штаб движения «Открытая Россия» выселяют из его здания
Владельца помещения заставили это сделать, сказал «Эху Москвы» председатель организации Александр Соловьев. Он добавил, что уже не раз сталкивался с подобными проблемами.
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Владельца помещения заставили это сделать, сказал «Эху Москвы» председатель организации Александр Соловьев. Он добавил, что уже не раз сталкивался с подобными проблемами.
Екатерина Шульман: Считать, что граждане России находятся в милитаристском угаре – это ошибка Точно так же, как по ряду других, общественно значимых вопросов есть очень большая разница между ценностями и взглядами административной верхушки нашей, высшего политического класса и населения в целом…
Комментарии2
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zmeelov_1 14 марта 2018 | 07:11
На волю, в пампасы.. Подпиндосы, вон из России!
epynda 14 марта 2018 | 07:15
"открытая Россия" или "Закрытая Россия", название не играет особой роли.....
" Иностранный агент" - а вот это уже играет большую роль....