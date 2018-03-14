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07:00, 14 марта 2018

Россия отказалась отвечать на ультиматум Великобритании

Лондон требовал разъяснить, каким образом бывший агент ГРУ был отравлен химическим оружием из России. Подобные требования неприемлемы, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Ответные меры в отношении России обсудят сегодня в британском парламенте. Это сообщила ранее премьер-министр Тереза Мэй. Мэй позвонила накануне лидерам США, Франции и Германии. Они выразили поддержку Великобритании.

Комментарии

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palmcoast___ 14 марта 2018 | 07:10

Отказ это полное признание своей причастности к теракту в Великобритании путем применения химического оружия массового уничтожения человечества.

zmeelov_1 14 марта 2018 | 07:16

Помнится, Блэр извинялся за свои развед. спецслужбы, которые лоханули мир пробиркой Колина. Пиндосня, извиняться придётся опять и ошибку смывать своей кровью. Россия - не Ирак.

aisterh 14 марта 2018 | 07:19

zmeelov_1: Чета пока ни одного солдата США не погибло - мрут одни ихтамнеты пачками при чем от рук граждан США

(комментарий скрыт)

sergushakil 14 марта 2018 | 07:38

palmcoast___: Пиндосня любит ходить с больших козырей. Отказ-это значит-шла бы ты лесом, старушка! За Березовского еще не отчиталась.

sg75g 14 марта 2018 | 07:10

> каким образом бывший агент ГРУ был отравлен химическим оружием из России

На что Россия вполне естесственно потребовала показать это оружие чтобы можно было дальше о чем то говорить. Хотя бы пробиркой потрясли что ли. Даже древние знали - Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat (тяжесть доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает). Это аксиома юриспруденции. А голословное обвинение - это вообще нарущение любых правовых норм. А старая калоша Мэй не только обвинила без суда и ледствия, но и пригрозила уже наказанием. Имперские англосаксонские замашки никак не проходят. Раньше без суда не только страны - континенты вырезали. И хотя с тех пор от империи жалктй плевок остался. по привычке иногда залупаются..

palmcoast___ 14 марта 2018 | 07:13

sg75g: Спишь в оглоблях братан!
Закончились твои времена Серега, когда ты был способен меня банить.
Агент Госдепа пост сдал!
До завтра.

ura_123 14 марта 2018 | 07:19

sg75g: Ты,сменивший номер 76 на 75 (что подтверждает твоё IQ )какую империю имеешь ввиду-российскую?

lenin3 14 марта 2018 | 07:12

Пральна, лучше молчать, а то Маруся без кокса может и проболтаться.Это под дозой они, как сказал Вошьдь,"несут пургу",а без дозы трудно врать в глаза...)))

midnightblues 14 марта 2018 | 07:12

Правильно
русские не сдаются
Что они нам сделать могут
подумаешь,конфискуют собак и квартиру шувалкина
и арестуют все счета
руссик вместе с усманкиным будут грызть жмых
не привыкать
так и пубедим

arye_11 14 марта 2018 | 07:12

Россия отказалась отвечать на ультиматум Великобритании
_____________________________________________________________________
Ну, иногда это случается.
Подследственный отказывается сотрудничать со следствием и в дальнейшем не отвечает на вопросы суда.
На приговор это обычно не влияет(точнее влияет в сторону усугубления)

mordechai_blinchikov 14 марта 2018 | 07:13

мундиаль , прощай!

sg75g 14 марта 2018 | 07:16

mordechai_blinchikov:

ДА тебя то туда и так никто бы не пустил, малыш )))))))
КАк обрадовались итальянцы, услышав пьяный бред Борьки Джонсона про бойкот. Аж чемоданы стали собирать. Но того уже стали свои болельщики рвать на их же флаг и тот поспешил исправиться что только королевский выблядок не приедет. А команды приедут. да.. Все. Есть даже в англии адекватные люди.

mordechai_blinchikov 14 марта 2018 | 07:19

sg75g: -ты это бакланам расскажи )))

(комментарий скрыт)

ura_123 14 марта 2018 | 07:16

Да что там говорить-то... Ихтамнет,вывсёврёте и выдокажите!

zztop1960 14 марта 2018 | 07:18

Ушли в несознанку

sbla52 14 марта 2018 | 07:41

Как только случается где-то что-то нехорошее и вообще непристойное, так сразу все взоры обращаются на Россию. Это называется РЕПУТАЦИЯ.

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