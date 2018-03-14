Россия отказалась отвечать на ультиматум Великобритании

Лондон требовал разъяснить, каким образом бывший агент ГРУ был отравлен химическим оружием из России. Подобные требования неприемлемы, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Ответные меры в отношении России обсудят сегодня в британском парламенте. Это сообщила ранее премьер-министр Тереза Мэй. Мэй позвонила накануне лидерам США, Франции и Германии. Они выразили поддержку Великобритании.