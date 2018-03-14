Скончался всемирно известный ученый Стивен Хокинг

Английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг скончался на 77 году жизни, сообщают британские СМИ со ссылкой на родственников ученого.



«Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня скончался. Он был великим ученым и выдающимся человеком, чьи работы и наследие будут оставаться с нами на многие года» — приводит газета The Guardian слова детей С.Хокинга Люси, Роберта и Тима.