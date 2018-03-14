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07:00, 14 марта 2018

Скончался всемирно известный ученый Стивен Хокинг

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Скончался Стивен Хокинг Он был одним из наиболее влиятельных и известных широкой общественности физиков-теоретиков нашего времени…

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Kнаука, память, общество, фото, видео, события

Английский физик-теоретик и  популяризатор науки Стивен Хокинг скончался на 77 году жизни, сообщают британские СМИ со  ссылкой на  родственников ученого.

«Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня скончался. Он был великим ученым и выдающимся человеком, чьи работы и наследие будут оставаться с нами на  многие года»  — приводит газета The Guardian слова детей С.Хокинга Люси, Роберта и Тима.

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