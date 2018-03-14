США готовятся ввести пошлины на товары из Китая

Такое поручение дал президент Дональд Трамп, передает агентство «Рейтер». По его сведениям, в списке – около ста товаров от электроники до мебели и игрушек. Их импорт в США достигает 60 миллиардов долларов в год. О введении пошлин могут объявить уже на следующей неделе.