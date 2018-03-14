США готовятся ввести пошлины на товары из Китая
Такое поручение дал президент Дональд Трамп, передает агентство «Рейтер». По его сведениям, в списке – около ста товаров от электроники до мебели и игрушек. Их импорт в США достигает 60 миллиардов долларов в год. О введении пошлин могут объявить уже на следующей неделе.
Комментарии1
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palmcoast___ 14 марта 2018 | 06:58
Наконец то американцы будут покупать поменьше этого хлама. У всех дома забиты этим сраньём.