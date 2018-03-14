Кандидат в президенты Павел Грудинин заявил, что СМИ нужно закрывать за клевету
По его мнению, если такой закон будет введен, то все наладится, передает «Интерфакс». Ранее в эфире «Эха Москвы» кандидат от КПРФ предложил ввести смертную казнь для серийных убийц и педофилов. Интервью с Павлом Грудининым будет в нашем эфире сегодня после 21-го часа.
Комментарии5
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democ 14 марта 2018 | 06:52
Тогда придётся закрыть практически все СМИ, отключить телевидение и интернет.
zmeelov_1 14 марта 2018 | 07:08
: Нельзя такой закон принимать. Эхо Фашистнгтона придётся сразу закрывать и вся .издобратия либераст-ходорковская разбежится кто куда.. Отлавливай их потом.. А так все кучкой трутся, под присмотром. Так надёжнее. Нельзя принимать.
killbalafre 14 марта 2018 | 06:59
Не успел стать президентом а уже стал Сталиным
Тьфу на тебя Грудинкин
Торгуй клубикой у вокзала
rumik 14 марта 2018 | 07:20
killbalafre: дурак ты братец
midnightblues 14 марта 2018 | 07:24
Также нужно ввести пожизненное для большевиков и их наследников
тогда действительно все поправится