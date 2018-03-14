Кандидат в президенты Павел Грудинин заявил, что СМИ нужно закрывать за клевету

По его мнению, если такой закон будет введен, то все наладится, передает «Интерфакс». Ранее в эфире «Эха Москвы» кандидат от КПРФ предложил ввести смертную казнь для серийных убийц и педофилов. Интервью с Павлом Грудининым будет в нашем эфире сегодня после 21-го часа.