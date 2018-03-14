Полковник МВД Дмитрий Захарченко может дать показания на сотрудников ФСБ, которые работали по его делу
Обвиняемый во взятках надеется, что против них будут возбуждены уголовные дела о коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. У Захарченко изъяли денег и имущества на 9 миллиардов рублей. Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на решение о конфискации.
Комментарии3
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leomosk16 14 марта 2018 | 06:55
////Полковник МВД Дмитрий Захарченко может дать показания на сотрудников ФСБ, которые работали по его делу...////
Очень правильный поступок коррупционера Захарченко!
Если он поможет еще коррупционеров наловить, то пару-тройку месяцев колонии ему можно скостить за осознание им его гадостности и деятельного раскаяния.
А, если оболгал кого-либо, то добавить. За клевету.
А так да, вор должен сидеть в тюрьме, "Тебя посодют, а ты не воруй!"
archibald_dandy_esquire 14 марта 2018 | 07:01
Леди и сэры,
полковник Захарченко мог бы дать показания на сотрудников ФСБ, находясь за границами родины, но не находясь в РФ.
Находясь в РФ полковник Захарченко скорее всего скоропостижно скончается от сердечной недостаточности, как и все остальные, кто имел хоть какие-то мало-мальские сведения о противоправной деятельности ФСБ.
mordechai_blinchikov 14 марта 2018 | 07:17
забыл про Новичок ?