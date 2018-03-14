Помощника Дональда Трампа заподозрили в финансовых махинациях

Расследование не связано с президентом США, передает канал CNN со ссылкой на источники. Джон Макэнти был уволен в понедельник. Ему даже не разрешили забрать личные вещи из Белого дома, пишет Wall Street Journal. Издание отмечает, что Макэнти одним из самых давних помощников Трампа и работал на него с самого начала предвыборной кампании.