Помощника Дональда Трампа заподозрили в финансовых махинациях
Расследование не связано с президентом США, передает канал CNN со ссылкой на источники. Джон Макэнти был уволен в понедельник. Ему даже не разрешили забрать личные вещи из Белого дома, пишет Wall Street Journal. Издание отмечает, что Макэнти одним из самых давних помощников Трампа и работал на него с самого начала предвыборной кампании.
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