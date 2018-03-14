Биржевые индексы в США упали на фоне увольнения Рекса Тиллерсона
Индекс Dow Jones снизился на 0,7%, а индекс NASDAQ более чем на 1%. На должность госсекретаря выдвинут глава ЦРУ Майкл Помпео. Он известен как настоящий «ястреб» в вопросах торговли и внешней политики, говорят опрошенные агентством «Рейтер» эксперты. По их словам, теперь некому будет сдерживать Дональда Трампа и служить противовесом. Это нервирует рынок.
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