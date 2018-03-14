Ни одно британское СМИ не будет работать в России, если Лондон лишит лицензии канал RT
Это заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, передает РИА «Новости». Запрет на вещание российского канала – только одна из возможных мер в ответ на отравление жителей города Солсбери. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь в критическом состоянии, пострадали еще более 30 человек. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что к инциденту, возможно, причастна Россия. В Москве это отрицают. Сегодня в британском парламенте обсудят ответные меры.
Комментарии3
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ugas 14 марта 2018 | 06:20
Давайте, запаковывайтесь плотнее! Чтобы всем на свете было понятно, что вы из себя представляете на самом деле.
vaka257 14 марта 2018 | 06:20
Хотели совка, ватники?Получайте...Скоро останутся только российские пропагандоны единым мнением...
zmeelov_1 14 марта 2018 | 06:22
Давно пора пинка под англосаксонский зад дать.. Хватит с подпиндосов и Уха Фашистнгона.. Что характерно - охамели вдрызг