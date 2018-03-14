Европарламент проголосует сегодня по резолюции, связанной с  Brexit

Она определяет отношениях между Евросоюзом и Великобританией после выхода королевства из состава сообщества.

Европарламен хочет внести свой вклад в обсуждение в Совете ЕС стратегии по новым отношениям с Соединенным Королевством. «Главная цель резолюции — попытка построить мост между принципами Евросоюза и красными линиями Великобритании, например, отказом от системы свободного передвижения», — сообщил ранее корординатор ЕП по Brexit Ги Верхофстадт.

Он пояснил, что документ предлагает заключить с Лондоном соглашение об ассоциации, основанное на сотрудничестве в сфере экономики, безопасности и обороны. Конференция президентов, в которую входят глава Европарламена и лидеры парламентских фракций, одобрила проект резолюции неделю назад. Накануне состоялись дебаты на пленарной сессии в Страсбурге.

Как сообщил глава Евросовета Дональд Туск, он направил лидерам 27 стран Евросоюза стратегию будущих отношений с Великобританией. Саммит сообщества утвердит ее 22-23 марта.