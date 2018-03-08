Пользователи мессенджера «Телеграмм» подали коллективный иск к ФСБ
Всего подписалось тридцать пять человек, — рассказал «Эху Москвы» адвокат ведущий юрист общественной организации «РосКомСвобода» Саркис Дарбинян.
Дарбинян добавил, что жалоба пользователей будет консолидироваться с ранее поданными жалобами от администрации мессенджера и отдельных блоггеров. Возможно, этот вопрос придётся решать на уровне международных судебных институтов, — отметил адвокат.
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