Пользователи мессенджера «Телеграмм» подали коллективный иск к ФСБ

Всего подписалось тридцать пять человек, — рассказал «Эху Москвы» адвокат ведущий юрист общественной организации «РосКомСвобода» Саркис Дарбинян.

Дарбинян добавил, что жалоба пользователей будет консолидироваться с ранее поданными жалобами от администрации мессенджера и отдельных блоггеров. Возможно, этот вопрос придётся решать на уровне международных судебных институтов, — отметил адвокат.