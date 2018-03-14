Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу близких полковника Дмитрия Захарченко на конфискацию имущества

Речь идет об активах на общую сумму в 9 млрд рублей. Двадцать семь квартир и машиномест в элитных районах Москвы, 4 дорогих автомобиля, золотой слиток и 8 млрд рублей наличности. Все это имущество близких полковника Захарченко в декабре прошлого года постановил конфисковать Никулинский суд. Сам обвиняемый в коррупции экс-высокопоставленный сотрудник МВД назвал то решение абсурдным. По словам Захарченко, все имущество, которое было у него в собственности, он заработал честным трудом. Не были согласны с решением суда и родственники полковника. Так, его мать и сестра утверждали, что 8 млрд рублей, найденные при обысках, им просто подкинули. Генпрокуратура же настаивает, что квартиры, машины и деньги необходимо изъять в доход государства, поскольку родственники Захарченко не смогли доказать, что они были получены честным трудом.

Тем временем в середине декабря прошлого года СК сообщил о завершении следственных действий по делу Захарченко. Его обвиняют в получении взятки в 7 млн рублей. Полковник не признает себя виновным.