Кандидат в президенты Ксения Собчак и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков намерены создать новую партию

Подробнее о политической организации они должны рассказать уже 15 марта. Как ожидается, новая партия будет создана на основе «Гражданской инициативы», от которой в президенты баллотируется Ксения Собчак. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в штабе кандидата, а также два собеседника, близких к Дмитрию Гудкову. Сам экс-депутат от комментариев воздержался, но на вопрос «Эха» сказал, что все подробности будут объявлены уже в ближайший четверг.

По данным «Ведомостей», Собчак и Гудков могут стать сопредседателями, а нынешний глава Андрей Нечаев получит во фракции некую почетную должность. Предположительно, новая партия будет участвовать в выборах всех уровней, в том числе и в думских в 2021 году. Также возможно, что именно от «гражданской инициативы» этой осенью Гудков будет баллотироваться в мэры Москвы.

Гудков прекратил сотрудничество с «Яблоком». Партия не поддержала его проект по наблюдениям за выборами, а также не включила в список доверенных лиц Григория Явлинского.