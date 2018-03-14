Кандидат в президенты Ксения Собчак и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков намерены создать новую партию
Подробнее о политической организации они должны рассказать уже 15 марта. Как ожидается, новая партия будет создана на основе «Гражданской инициативы», от которой в президенты баллотируется Ксения Собчак. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в штабе кандидата, а также два собеседника, близких к Дмитрию Гудкову. Сам экс-депутат от комментариев воздержался, но на вопрос «Эха» сказал, что все подробности будут объявлены уже в ближайший четверг.
По данным «Ведомостей», Собчак и Гудков могут стать сопредседателями, а нынешний глава Андрей Нечаев получит во фракции некую почетную должность. Предположительно, новая партия будет участвовать в выборах всех уровней, в том числе и в думских в 2021 году. Также возможно, что именно от «гражданской инициативы» этой осенью Гудков будет баллотироваться в мэры Москвы.
Гудков прекратил сотрудничество с «Яблоком». Партия не поддержала его проект по наблюдениям за выборами, а также не включила в список доверенных лиц Григория Явлинского.
Комментарии1
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vaka257 14 марта 2018 | 06:09
А захочет ли Путин регистрировать эту новую партию?Ему ,как он говорит,нужна конструктивная оппозиция,т.е. ручная...