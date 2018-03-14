Глава ЦИКа опровергла возможность неоднократного голосования с помощью системы «Мобильный избиратель»
Учитывается только первое обращение о том, что гражданин намерен проголосовать по месту пребывания, а не прописки, сказала в эфире «Эха Москвы» Элла Памфилова.
Накануне Алексей Навальный сообщил, что сотрудник его фонда получил несколько талонов о голосовании на разных участках. Политик предположил, что это дает возможность для массовых фальсификаций.
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vaka257 14 марта 2018 | 06:12
Памфилова -Чурова может опровергать что угодно...От её репутации ни осталось ничего...Она стала винтиком в путинщине...